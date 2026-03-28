車禍後解離性失憶 35歲男心智退回5歲

▲心靈承受的重量，有時並不亞於身體的傷口，家屬與醫護的耐心陪伴至關重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／梁孫源

▲黃先生車禍後心智竟退回5歲，隨著生理傷勢復原，心智年齡再快速長大。（AI示意圖，圖片提供／梁孫源）

35歲的黃先生發生重大車禍，經歷多次大手術後挽回一命，身體狀況穩定後會診精神科，這位壯年男子卻睜著純真的雙眼，對著與他年紀相差僅20歲的我喊了一聲「阿公」，他不只忘了車禍事故，還彷彿變成了一個5歲的孩子，記憶按下「倒退鍵」！

在黃先生眼中，比他年輕的護理師變成了「阿姨」，醫師也依年齡被重新「定位」，舉手投足間流露出的天真與稚氣，完全不像刻意偽裝。

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幸好隨傷勢復原 心智年齡也回復

奇特的是，黃先生「長得很快」，隨著生理傷勢的復原，他的心智年齡也開始加速追趕。2週後，他似乎成了15歲左右的少年，開始改口叫我「阿伯」；再過兩週，變成「叔叔」；不久後，又自然地稱我為「醫師大哥」。前後約2個月，心智狀態逐漸回到與實際年齡相符。

臨床上，我們將這種現象稱為「解離性失憶症」（Dissociative Amnesia）。這類患者通常沒有明顯的大腦結構受損，而是大腦啟動的一種心理防衛機制。也就是說，當人面臨極大創傷（如車禍、空難或長期壓力）時，為了保護心靈不致崩潰，大腦會選擇性地「剪掉」那段痛苦的記憶。

常見的解離性失憶多是局限性的，例如忘記車禍瞬間的慘狀；極端一點的則是忘記姓名與背景，在影視作品中常被運用成劇情起迭的元素。但黃先生的病例極為罕見，他不僅忘記了車禍的發生，更讓心智直接「退回過去」。

後續得知黃先生在車禍前正面臨嚴重的生意失敗，沉重的經濟負擔讓他喘不過氣，他的心理防衛機制判定「35歲的人生太痛苦了」，於是他躲回了5歲那個無憂無慮、不必承擔責任的世界。隨著傷勢穩定、安全感建立，他才在潛意識中慢慢接受現實，重新「長大」。

「撐不住時」 心理啟動防衛機制

在重大創傷或長期高壓之下，有些人會以難以想像的方式自我保護，解離性失憶症正是一種心理在「撐不住時」所啟動的防衛機制。

這起罕見案例，也提醒我們，心靈承受的重量，有時並不亞於身體的傷口，家屬與醫護的耐心陪伴至關重要，需要提供安全、穩定的環境及藥物或心理治療，不僅要修復他們身體上的創傷，更要理解那段被遺忘的記憶背後，藏著多麼沉重的心理呼救。

（作者為衛生福利部彰化醫院精神科主任）

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