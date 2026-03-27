路怒症上身 恐是間歇性暴怒障礙症

▲黃偉哲醫師提醒，路怒症可能與「間歇性暴怒障礙症」有關，若不積極正視，不僅影響行車安全，更是身心健康的警訊。（麻豆新樓醫院提供）

記者劉婉君／台南報導

▲醫師指出，頻繁路怒也反映出更深層的心理議題，包括情緒調節障礙、長期壓力過載及人格特質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

林先生平時為人和善，但一握住方向盤，就像變了一個人，尖鋒時段趕上班遇到塞車，或是遇見不守規矩任意變換車道的人，總是感到胸口有一股無名火，忍不住頻頻對其他駕駛破口大罵。醫師提醒，這種俗稱的「路怒症」（Road Rage），可能與「間歇性暴怒障礙症（IED）」有關，若不積極正視，不僅影響行車安全，更是身心健康的警訊。

醫：身心健康警訊 須積極正視

台南麻豆新樓醫院身心內科醫師黃偉哲表示，握住方向盤後的暴怒，往往是長期壓力的連鎖反應，駕駛進入汽車的封閉空間後，容易產生「匿名性」與「地盤意識」，將其他車輛駕駛的行為，視為是對個人的挑釁。

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黃偉哲指出，常見的路怒徵兆，可分為生理反應、語言暴力與危險駕駛。在生理上，握住方向盤時手抖、心跳加速、肌肉緊繃；不斷地按鳴喇叭、閃大燈，或使用侮辱性言語謾罵；故意貼車、超車挑釁，甚至下車理論等。

黃偉哲表示，路怒症不只是脾氣差，頻繁的路怒行為還可能反映更深層的心理議題。例如大腦額葉對情緒的抑制功能減弱，導致情緒調節障礙：長期壓力過載，造成生活、工作中的焦慮被轉移到駕駛行為上；而在人格特質上，具備高競爭性或完美主義傾向者，更容易因路況不如預期而崩潰。他提醒，若察覺自身有情緒失控或長期壓力困擾，應及早尋求專業協助

黃偉哲也提供路怒「滅火」3步驟，首先是「察覺與標記」，在怒氣即將爆發前，先在心裡默念「我現在正在生氣」，中斷自動化的憤怒反應；其次，採取「生理緩解法」，進行深呼吸，或將車內音樂切換為輕快、平穩的旋律；若情緒已影響日常生活或造成人際衝突，建議前往身心內科門診尋求專業醫師協助，可透過藥物輔助穩定神經傳導物質，或搭配心理諮商進行「認知行為治療」（CBT），重建對壓力的應對模式。

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