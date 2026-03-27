自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

路怒症上身 恐是間歇性暴怒障礙症

2026/03/27 05:30
路怒症上身 恐是間歇性暴怒障礙症

▲黃偉哲醫師提醒，路怒症可能與「間歇性暴怒障礙症」有關，若不積極正視，不僅影響行車安全，更是身心健康的警訊。（麻豆新樓醫院提供）

記者劉婉君／台南報導

路怒症上身 恐是間歇性暴怒障礙症

▲醫師指出，頻繁路怒也反映出更深層的心理議題，包括情緒調節障礙、長期壓力過載及人格特質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

林先生平時為人和善，但一握住方向盤，就像變了一個人，尖鋒時段趕上班遇到塞車，或是遇見不守規矩任意變換車道的人，總是感到胸口有一股無名火，忍不住頻頻對其他駕駛破口大罵。醫師提醒，這種俗稱的「路怒症」（Road Rage），可能與「間歇性暴怒障礙症（IED）」有關，若不積極正視，不僅影響行車安全，更是身心健康的警訊。

醫：身心健康警訊 須積極正視

台南麻豆新樓醫院身心內科醫師黃偉哲表示，握住方向盤後的暴怒，往往是長期壓力的連鎖反應，駕駛進入汽車的封閉空間後，容易產生「匿名性」與「地盤意識」，將其他車輛駕駛的行為，視為是對個人的挑釁。

黃偉哲指出，常見的路怒徵兆，可分為生理反應、語言暴力與危險駕駛。在生理上，握住方向盤時手抖、心跳加速、肌肉緊繃；不斷地按鳴喇叭、閃大燈，或使用侮辱性言語謾罵；故意貼車、超車挑釁，甚至下車理論等。

黃偉哲表示，路怒症不只是脾氣差，頻繁的路怒行為還可能反映更深層的心理議題。例如大腦額葉對情緒的抑制功能減弱，導致情緒調節障礙：長期壓力過載，造成生活、工作中的焦慮被轉移到駕駛行為上；而在人格特質上，具備高競爭性或完美主義傾向者，更容易因路況不如預期而崩潰。他提醒，若察覺自身有情緒失控或長期壓力困擾，應及早尋求專業協助

黃偉哲也提供路怒「滅火」3步驟，首先是「察覺與標記」，在怒氣即將爆發前，先在心裡默念「我現在正在生氣」，中斷自動化的憤怒反應；其次，採取「生理緩解法」，進行深呼吸，或將車內音樂切換為輕快、平穩的旋律；若情緒已影響日常生活或造成人際衝突，建議前往身心內科門診尋求專業醫師協助，可透過藥物輔助穩定神經傳導物質，或搭配心理諮商進行「認知行為治療」（CBT），重建對壓力的應對模式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中