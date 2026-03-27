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換季防感冒 醫：顧好腸道是關鍵

2026/03/27 05:30
換季防感冒 醫：顧好腸道是關鍵

▲醫師提醒，想降低生病風險，應從均衡飲食做起，多攝取蔬果與高纖食物；示意圖。 （照片來源：shtterstock）

記者邱芷柔／台北報導

近日氣溫忽冷忽熱、連假掃墓人潮一波波，感冒也跟著升溫。疾病管制署統計，3月初類流感單週就診逾8萬人次，過去同期更曾突破10萬。醫師提醒，換季是免疫力最不穩定的時候，與其事後補救，不如從日常作息與腸道健康打好底。

羅東聖母醫院肝膽腸胃內科醫師王威迪指出，除了戴口罩、勤洗手等外在防護，「從身體內部建立免疫力」同樣重要，連假後不少人出現喉嚨痛、流鼻水甚至腸胃不適，其實都與免疫失衡有關。

從身體內部建立免疫力

他表示，人體約7成免疫細胞分布在腸道，菌叢失衡可能提高呼吸道感染風險；反之，病毒感染也可能影響腸胃功能，出現腹瀉、食慾差等症狀，簡單來說，腸道就像免疫系統的「訓練基地」，一旦失衡，防禦力也會下降。

王威迪以「三道防線」說明抗病毒機制，第一道是黏膜屏障，鼻腔、呼吸道與腸道表面的黏膜可阻擋病原，但若乾冷、空污或反覆感染，防護力可能受損；第二道是先天免疫，巨噬細胞與自然殺手細胞會快速啟動，部分營養成分如β-葡聚醣，可能有助活化免疫反應；第三道為後天免疫，由T細胞與B細胞精準攻擊，並建立免疫記憶。

「腸道健康並非只靠補充益生菌！」他說，菌種、攝取量及是否能存活到腸道都很關鍵，益生質如膳食纖維也是好菌養分，兩者相輔相成，而保健食品僅是輔助，影響免疫力的仍是生活型態。

他建議，降低生病風險應從均衡飲食做起，多攝取蔬果與高纖食物，維持規律作息、避免熬夜，搭配適度運動與壓力調適，必要時再依個人狀況補充益生菌或相關營養素，但不宜過度依賴。

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