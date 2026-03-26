9旬嬤鼻腔反覆流血 罕見假性動脈瘤惹禍

▲林阿嬤術後回診追蹤，沈炳宏醫師進行鼻腔檢查。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

鼻腔出血看似小事，若反覆發生且出血量劇增，背後可能隱藏危機！桃園1名90歲林姓阿嬤，24年前罹患鼻部惡性腫瘤，接受電療後病況長期穩定，最近鼻腔反覆嚴重出血，輾轉至台中市光田醫院，經耳鼻喉頭頸部鼻科主任沈炳宏抽絲剝繭後，發現罹患罕見假性動脈瘤，與影像醫學部暨醫療副院長嚴寶勝攜手進行血管栓塞處置，後續病人出血狀況大幅改善。

24年前電療後遺症

沈炳宏說，林阿嬤3度求醫才確診為「假性動脈瘤」，最初就醫時，鼻腔內有大型腫塊，切片檢驗皆排除腫瘤復發，症狀一度成謎。直到兩側鼻腔因血腫阻塞無法呼吸，再度入院求助，沈炳宏在打通鼻腔的過程中，發現出血量異常且止血困難，推測為動脈血管畸形導致凝血功能異常，假性動脈瘤並非真正的血管瘤，而是血管壁受損後不斷增生引起的機化血腫。

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沈炳宏說，假性動脈瘤屬於血管病變，必須從內部根源去處理病灶，由影像醫學部暨醫療副院長嚴寶勝施行「動脈血管栓塞治療術」，成功阻斷了病灶的血液供應，術後復原良好，鼻腔不再出血，呼吸恢復順暢。

沈炳宏指出，林阿嬤的狀況較為特殊，是20多年前電療引起的後遺症，多數假性動脈瘤是由外傷造成，且以腦部表現居多，這次鼻腔出血的症狀表現，在他行醫生涯中實屬罕見。

沈炳宏呼籲，電療可能是造成頸動脈狹窄或血管病變的危險因子之一，曾接受過頭頸部電療的患者，若出現反覆鼻出血或頸部血管不適，應定期回診追蹤，並尋求專業醫師評估，以利及早發現潛在的血管危機。

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