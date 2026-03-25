露營返家高燒皮疹 腿部「焦痂」揪出恙蟲病

▲王怡人醫師提醒，「發燒合併皮疹」加上「近期有戶外活動史」就要高度警覺恙蟲病的可能。（衛福部台北醫院提供）

記者黃政嘉／新北報導

1名12歲男童近日隨家人到苗栗縣虎山露營，返家後連續5天高燒達39°C，伴隨咳嗽、喉嚨痛與嘔吐，原以為只是感冒，直到男童臉部與四肢出現紅色皮疹，食慾與體力明顯下降趕緊就醫，醫師見腿部有「焦痂」，評估後確診為恙蟲病，所幸住院治療1週後康復出院；醫師提醒，焦痂是恙蟲病的重要臨床線索之一，民眾若發燒合併皮疹，且近期有戶外活動史，須提高警覺。

男童就診症狀多元 易被誤認呼吸道感染

衛生福利部台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人表示，該名男童就診時症狀多元，容易被誤認為一般呼吸道感染或病毒性疾病，但在理學檢查過程中，她發現男童的右腿有1處黑色焦痂，外觀像被菸蒂燙傷，病人毫無痛癢感，詢問得知，男童近期曾到苗栗山區露營，同團也有人出現紅疹，此關鍵線索讓她提高警覺，朝恙蟲病評估。

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王怡人指出，男童同時有喉嚨痛與皮疹等症狀，透過多面向評估，先排除猩紅熱等可能性，再鎖定恙蟲病用藥治療；此外，發現男童頸部淋巴結腫大、血小板偏低、肝功能指數上升，超音波也呈現肝炎，顯示感染已影響全身，立即進行恙蟲病抗生素治療，同步進行其他細菌感染的防護性處置與監測，照護1週後，男童的皮疹消退，精神與食慾也好轉，各項指數恢復正常後順利出院。

王怡人提醒，恙蟲病若未能及時辨識與治療，病人可能從單純高燒進展為嚴重全身性併發症，影響包括器官損傷、嚴重出血、意識改變，嚴重時甚至昏迷、肺部或呼吸衰竭等危及生命，若能及早診斷，並給予正確的抗生素治療，多數病人恢復快、預後較佳。

▲少年的腿部有黑色焦痂，醫師揪出「恙蟲病」。（衛福部台北醫院提供）

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