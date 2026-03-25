4度心跳驟停瀕死 罕見「冠狀動脈痙攣」

▲台北慈濟醫院心臟功能室主任葉冠宏（左4）、心臟外科醫師徐展陽（左3）為洪先生（中）舉辦祝福會。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

59歲洪先生有長期菸癮，去年曾2度到院前心肺功能停止（OHCA），後續疑似房室傳導阻滯，裝置心臟節律器出院，不料近期心跳驟停再度OHCA送醫，半年內4度心跳驟停瀕死，經啟動葉克膜救回一命，最終找出他罹患罕見嚴重的「雙側冠狀動脈痙攣」，造成冠脈劇烈收縮、血流瞬間減少甚至中斷，進而誘發致命心律不整與心跳停止。

冠脈劇烈收縮 誘發致命心律不整

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽指出，冠狀動脈痙攣普遍以藥物治療為主，但因洪先生病況嚴重，無法單靠藥物控制，為降低再發風險，由心血管內、外科與胸腔外科團隊合作，放置冠狀動脈支架，避免病發時血管攣縮導致缺氧，並植入心臟去顫器裝置，可偵測到異常心室顫動時，自動發出電流刺激，恢復正常心律。

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徐展陽說，病患因交感神經系統控制心跳與血壓，阻斷胸交感神經會降低心臟的交感神經張力，因此安排胸腔外科執行胸腔交感神經燒灼阻斷手術，降低發作風險，並搭配藥物控制病情，術後洪先生恢復良好，1個月後已能行走自如，總算脫離猝死威脅，回到正常生活，他出院後決心戒菸。

心臟功能室主任葉冠宏指出，常見的冠狀動脈疾病包括動脈硬化與血管阻塞，而冠狀動脈痙攣則是血管抽筋，為血管突然且劇烈收縮，使血流瞬間減少甚至中斷，可能引發嚴重心律不整，甚至導致心跳停止。

他說，臨床觀察顯示，冠狀動脈痙攣與多重因素相關，包括高血壓、高血脂、糖尿病等三高族群風險較高，同時與自律神經失衡有關，尤其是交感神經過度活化，容易造成血管異常收縮，部分病人在發作前可能出現胸悶、胸痛、心悸或冒冷汗等症狀，也有人一發作，馬上併發嚴重心律不整，導致猝死，因而需透過病史、心電圖變化、冠狀動脈攝影或心導管，進行誘發測試等檢查綜合判斷，及早發現並介入治療，才能降低致命風險。

▲藥物誘發下，雙側冠狀動脈明顯痙攣處（箭頭位置），是造成心臟缺血與心跳停止的關鍵證據。（台北慈濟醫院提供）

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