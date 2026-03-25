帛琉婦嚴重肝硬化 來台活體換肝續命

▲馬偕外科部副主任林俊昌（左）與58歲帛琉籍婦人米德莉（右）。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

58歲帛琉籍婦人米德莉罹患原發性膽汁性膽管炎（PBC），病情惡化至最嚴重的C級肝硬化，出現腹水與門脈高壓等併發症，2年內存活率不到4成，跨海轉診來台後，在馬偕紀念醫院接受長達12小時的活體肝移植手術，由33歲兒子捐出6成肝臟，成功搶回一命，成為全台首例帛琉轉診活體肝移植個案。

馬偕外科部副主任林俊昌表示，肝硬化若未及時治療，恐出現食道靜脈曲張，一旦破裂「就像不定時炸彈」，可能瞬間致命。米德莉過去4年往返台帛兩地治療，但病情持續惡化，去年評估已達「需要換肝」，8月完成術前檢查與配對，由兒子捐肝，於8月21日進行移植手術。

請繼續往下閱讀...

血管與膽管較細 手術接合難度高

林俊昌說，此次手術難度極高，肝硬化會產生大量側枝循環，「每一條血管都要一一處理、結紮」，再加上肝功能不佳導致凝血能力下降，出血風險大增，整場手術歷時12小時，出血量接近1萬c.c.，考驗醫療團隊的精細操作與高度默契。

「移植後不是從此過著幸福快樂的生活！」林俊昌說，手術成功只是第1關，術後仍須面對感染、膽管狹窄與排斥反應等風險，米德莉術後就出現膽管狹窄，經內視鏡置放支架治療後逐步穩定。

米德莉昨天在記者會上微笑向醫護團隊致謝，目前米德莉每3個月需回台領藥，院方也透過國際醫療中心協助在帛琉抽血並回傳數據，由醫療團隊遠距掌握病情，必要時再返台治療。

林俊昌表示，院內每年約執行8例至12例肝臟移植，手術動輒10多小時，手術時間與肝硬化程度、手術史及腹腔沾黏等因素相關，從術前到術後都仰賴團隊合作。

他也提到，活體移植與大愛捐贈各有挑戰，活體移植因血管與膽管較細，接合難度高；大愛捐贈則受器官取得時機限制，團隊須隨時待命，不過兩者存活率相當，隨影像技術進步，術前評估更精準，有助提升成功率。

▲帛琉婦米德莉罹患PBC，病情惡化至肝硬化C級，2年存活率不到4成。（馬偕醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法