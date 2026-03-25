腸病毒併發猛爆性心肌炎 女童發病7天猝逝

▲勤洗手有助於防範腸病毒傳染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

國內腸病毒疫情升溫，上週新增2例重症病例，其中1名女童因感染克沙奇A4型，併發猛爆性心肌炎不幸死亡，為今年首例死亡個案；另1名北部30歲男性則感染腸病毒D68型併發腦炎，目前仍在加護病房治療中。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強且症狀易混淆，若出現重症前兆須盡速就醫，並落實洗手與環境消毒，降低感染風險。

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防疫醫師林詠青表示，南部1名未滿10歲、無慢性病史的女童3月11日出現嘔吐，原診斷為腸胃炎，隨後出現頭痛、腹瀉與無力，第4天因意識不清送醫，一度心跳停止。醫師研判為猛爆性心肌炎，雖使用葉克膜搶救，仍於住院第4天不治，發病至死亡僅7天，後來檢驗為克沙奇A4型腸病毒感染併發重症。

醫師指出，個案同時感染輪狀病毒，初期症狀類似腸胃炎，可能掩蓋腸病毒警訊，加上猛爆性心肌炎變化快速，導致病情急轉直下。

30歲男染D68型併發腦炎 仍在加護病房救治

另1例為北部30歲男性，本身有惡性腫瘤病史，免疫力較差，於3月2日住院後出現發燒與肺炎症狀，後續檢出腸病毒D68型及黴菌感染。住院第10天出現抽搐、意識改變及低血氧，研判為腸病毒併發腦炎，已轉入加護病房治療，目前住院約3週。

林詠青提醒，腸病毒常見症狀包括發燒、咽峽炎及手足口病，但若出現嗜睡、意識不清、抽搐、呼吸急促、心跳加快或四肢無力等情形，恐為重症前兆，應立即就醫。

疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計4例重症（含1例死亡），與去年同期相當，但高於2022年至2024年同期的0至1例。就診人次自春節後每週上升約1%至2%。

國際疫情方面，越南疫情明顯上升，胡志明市今年截至3月初已逾6000例，且兒童重症多與EV71型相關；中國病例雖下降，但仍高於近2年同期，日本、南韓、新加坡及香港則維持低點或持平。

疾管署籲校園、家庭 落實勤洗手、環境清潔

疾管署副署長林明誠表示，腸病毒可透過飛沫、接觸及糞口途徑傳播，校園、托育機構及家庭手足間最易傳播。呼籲民眾落實勤洗手與環境清潔，並注意腸病毒對酒精具抗性，建議使用500ppm含氯漂白水消毒常接觸物品。

他也提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長應特別留意孩童健康狀況，一旦出現異常症狀應盡速送醫，以降低重症與死亡風險。

▲疾管署副署長林明誠表示，腸病毒對酒精具抗性，需以漂白水消毒環境。（記者侯家瑜攝）

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