自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腸病毒併發猛爆性心肌炎 女童發病7天猝逝

2026/03/25 05:30

▲勤洗手有助於防範腸病毒傳染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲勤洗手有助於防範腸病毒傳染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

國內腸病毒疫情升溫，上週新增2例重症病例，其中1名女童因感染克沙奇A4型，併發猛爆性心肌炎不幸死亡，為今年首例死亡個案；另1名北部30歲男性則感染腸病毒D68型併發腦炎，目前仍在加護病房治療中。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強且症狀易混淆，若出現重症前兆須盡速就醫，並落實洗手與環境消毒，降低感染風險。

防疫醫師林詠青表示，南部1名未滿10歲、無慢性病史的女童3月11日出現嘔吐，原診斷為腸胃炎，隨後出現頭痛、腹瀉與無力，第4天因意識不清送醫，一度心跳停止。醫師研判為猛爆性心肌炎，雖使用葉克膜搶救，仍於住院第4天不治，發病至死亡僅7天，後來檢驗為克沙奇A4型腸病毒感染併發重症。

醫師指出，個案同時感染輪狀病毒，初期症狀類似腸胃炎，可能掩蓋腸病毒警訊，加上猛爆性心肌炎變化快速，導致病情急轉直下。

30歲男染D68型併發腦炎 仍在加護病房救治

另1例為北部30歲男性，本身有惡性腫瘤病史，免疫力較差，於3月2日住院後出現發燒與肺炎症狀，後續檢出腸病毒D68型及黴菌感染。住院第10天出現抽搐、意識改變及低血氧，研判為腸病毒併發腦炎，已轉入加護病房治療，目前住院約3週。

林詠青提醒，腸病毒常見症狀包括發燒、咽峽炎及手足口病，但若出現嗜睡、意識不清、抽搐、呼吸急促、心跳加快或四肢無力等情形，恐為重症前兆，應立即就醫。

疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計4例重症（含1例死亡），與去年同期相當，但高於2022年至2024年同期的0至1例。就診人次自春節後每週上升約1%至2%。

國際疫情方面，越南疫情明顯上升，胡志明市今年截至3月初已逾6000例，且兒童重症多與EV71型相關；中國病例雖下降，但仍高於近2年同期，日本、南韓、新加坡及香港則維持低點或持平。

疾管署籲校園、家庭 落實勤洗手、環境清潔

疾管署副署長林明誠表示，腸病毒可透過飛沫、接觸及糞口途徑傳播，校園、托育機構及家庭手足間最易傳播。呼籲民眾落實勤洗手與環境清潔，並注意腸病毒對酒精具抗性，建議使用500ppm含氯漂白水消毒常接觸物品。

他也提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長應特別留意孩童健康狀況，一旦出現異常症狀應盡速送醫，以降低重症與死亡風險。

▲疾管署副署長林明誠表示，腸病毒對酒精具抗性，需以漂白水消毒環境。（記者侯家瑜攝）

▲疾管署副署長林明誠表示，腸病毒對酒精具抗性，需以漂白水消毒環境。（記者侯家瑜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中