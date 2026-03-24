台灣國際醫療邁大步 三總DPS植入 助菲籍護理師自由呼吸

▲Mark和Wendy在醫療團隊陪伴下，慶祝手術成功。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

自主呼吸對於生活品質至關重要，菲律賓護理師Wendy因為腦部出血、手術後嚴重併發症造成呼吸與行動受限，丈夫Mark為幫助愛妻脫離呼吸器，遠渡重洋前來三總求醫，而Wendy接受橫隔膜節律器（DPS）植入手術後，成功脫離呼吸器，並得以展開復健。

成功擺脫呼吸器 展開復健

現年37歲的菲律賓小兒科護理師Wendy本在英國醫院服務，2024年3月懷孕22週時，因先天性疾病造成腦部出血，接受腦部手術後出現嚴重併發症，引發「後天性中樞性低通氣症候群」，大腦失去自動調節呼吸功能，雖在昏迷的狀況下堅強生下女兒，卻持續24小時依賴呼吸機與氧氣支持。

請繼續往下閱讀...

三總外科部主任黃才旺說，唯有脫離呼吸器，Wendy才能展開復健，Mark這2年來不斷尋找能夠解決Wendy呼吸依賴問題的方法，得知台灣曾完成DPS植入手術，與醫師多次討論後，來台尋求國際醫療。

黃才旺解釋，橫膈的肌肉收縮貢獻了人類呼吸的40%，若脊髓或膈神經受損，導致橫膈無法正常收縮或接收呼吸訊號，患者將無法正常呼吸，甚至陷入需要依賴呼吸器等維生器材的困境，DPS透過植入電極，以電流刺激橫膈運作，患者術後縮短甚至脫離對呼吸機的依賴，進而大幅改善生活品質與行動尊嚴，雖已在歐美普及多年，但在亞洲採用程度不一，三總是目前台灣唯一具備DPS植入經驗與專業技術的醫療機構。

為完成這次手術，由國際醫療中心主任方文輝召集相關部門，經術前多次線上視訊會議與評估後，Wendy來台在3月4日接受3小時的手術，術後2週成功脫離呼吸器並展開復健治療，預計於本月底搭機返國。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法