「未經口進食」疏忽「口腔健康」 增肺炎風險

▲近5年牙特計劃服務人次。（製表：記者林志怡）

記者林志怡／台北報導

受限於身心條件，部分障礙者無法自行維持口腔健康，仰賴照顧者協助，但有些照顧者會誤以為障礙者沒有經口進食，就不需要進行口腔照護；牙醫師提醒，吸入性肺炎的病源與口腔細菌有關，若長期疏於照顧，不只會衍生蛀牙等口腔問題，還可能引發其他細菌感染與心血管疾病。

口腔細菌經血管 恐釀其他疾病

台灣重症兒三六〇發展協會秘書長楊玲玲提到，對於重症兒童來說，日常潔牙、定期洗牙都不如一般人容易，即使克服外出的困難，能提供服務的牙醫師與醫療院所又相當有限，有部分照顧者會在無奈之下放棄口腔照顧。

請繼續往下閱讀...

楊玲玲也指出，部分照顧者對於身心障礙者的口腔照顧存在錯誤觀念，認為使用鼻胃管等設備、沒有經口進食就不需要進行口腔照顧，或是口腔照顧頻率不足、方法不恰當等，除了容易衍生蛀牙問題外，也容易發生吸入性肺炎、出現口水嗆咳等情況。

因此，楊玲玲說，目前協會與牙醫師合作，希望訓練相關院所與機構服務人員，增進身心障礙者口腔照護需求相關能力。

嘉義市牙醫師公會理事長楊哲榮則指出，特需者的口腔健康不只與蛀牙、牙周病等口腔疾病息息相關，吸入性肺炎的病源也可能來自於口腔細菌，已有多項研究顯示，口腔保持清潔，有助於降低長期臥床長者的吸入性肺炎發生率，且患者口腔也較不容易出現出血情況，有意識者也可以經口進食。

此外，楊哲榮提到，若長期口腔健康不良，細菌可能從牙齒根尖的牙周侵入血管，引起菌血症、細菌性心臟內膜炎，以及腦血管內壁粥樣化（腦梗塞）、頸動脈內壁粥樣化、冠狀動脈內壁粥樣化（心肌梗塞）等其他疾病。

楊哲榮說，醫師想要直接接觸到患者家屬其實沒有想像中容易，多數障礙者的口腔照護還是仰賴機構內的照服員進行，因此公會持續推動機構照服員、管理者的口腔衛生、口腔照護教育訓練，讓第一線工作人員知道怎麼幫助障礙者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法