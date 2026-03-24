超高齡化社會來臨！牙醫盼強化特需人才培育

▲特殊需求者牙科治療，通常需要團隊合作，合力完成。（蔣孟玲提供）

記者林志怡、羅碧／台北報導

台灣邁入超高齡化社會，高齡、系統性疾病等特殊需求者的牙科治療需求攀升，但特需牙科醫師擔憂，近年來特需牙科訓練多有懸缺，建議學生未來往「雙專」方向規劃，具備其他專科資格的同時，也接受特需牙科訓練。

學生往「雙專」方向發展

台大醫院特殊需求者牙科醫療服務示範中心主任陳信銘解釋，特需牙科分為五大領域，包括民眾可聯想到的身心障礙者牙科、醫院牙科（癌症、高血壓等系統性疾病、孕婦等），以及老人牙科、長期照護者牙科與早期療育牙科。

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陳信銘說，牙科治療大多著眼於患者的疾病本身與治療技術、器械操作，特需牙科同時還要放非常多的心力在「行為誘導」與患者協助方面，但對學生來說相對抽象、成就感有限，偏好風險低、收入高的科別，前年只有台大醫院有訓練新進特需牙科專科醫師，其他醫院懸缺。

隨著台灣進入超高齡化社會，陳信銘強調，特需牙醫需求一定會增加，近年來特需牙科也投入咀嚼吞嚥等治療技術、設備的研發，並設計相關課程，希望能吸引更多年輕人才加入。

陳信銘提到，政府政策規劃大多以中華民國牙醫師公會全聯會意見為主，而全聯會組成與一般醫院的架構不同，多以開業醫師為主，開業醫師想法、對國家醫療政策發展期待，與醫院醫師多少存在差異，希望政府多聽取學界意見。

林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲則認為，願意加入特需牙科的學生可能本身就做好了收入相對有限的準備，但以現在的環境來說，讓學生受訓卻只拿特需專科資格「有困難」，應設法讓學生有兩個以上專長，鼓勵學生往雙專方向發展，比如她自己就同時具有口腔病理、兒童牙科、特殊需求者牙科等專科資格。

蔣孟玲也說，希望台灣能給予願意投入特需者服務的牙醫更多鼓勵措施與更好服務環境，留住人才。

衛福部口腔健康司長張雍敏說，目前全台約有六百三十三名特需專科醫師提供服務，二〇二三年尚無人參與訓練，二〇二四年有四人、二〇二五年有六人投入，政策將持續採取「穩紮穩打」方式推動。

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