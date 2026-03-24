醫療急先鋒》特需牙醫人才荒！羅文良服務特需者超過30年

▲台灣今年正式進入超高齡化社會，羅文良提及「到宅醫療」的重要性，盼醫病關係建立在理解與互助之上。（取自北榮官網）

記者侯家瑜、林志怡／台北報導

近年來願意留在醫院的醫師相對稀少，特殊需求者牙科治療又需要牙醫耗費更多的時間與心力引導與輔助，幸而仍有醫師義無反顧、長年投入特需者服務。醫師羅文良實習期間受口腔癌家屬困境所觸動，毅然投入服務逾卅年；兒童牙科出身的醫師蔣孟玲則坦言，其實她沒有太多複雜的想法，只是覺得今天有地方有需要，她就盡一份力。

醫病關係 昇華心理慰藉

亞洲口顏疼痛及顳顎障礙症學會理事長、台北榮總口腔顎面外科主治醫師羅文良投入牙科卅餘年，憶及選擇留在醫學中心的心路歷程，他說主因是當年實習時見到口腔癌病患家屬所承受的巨大壓力，讓他決心投入此領域。

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針對台灣進入超高齡化社會，他特別指出「到宅醫療」重要性。他分享，曾有家屬見到醫療團隊到訪而激動落淚，「這種心理上的慰藉與支持，遠比純粹的生理治療更具影響力。」

他也提及，曾有一對父子先後罹患口腔癌，兒子因早期治療成功，與他結緣卅年成為好友。他深信，醫病關係若能建立在理解與互助之上，將形成善的循環，「醫療不只是冰冷的技術，更在於心理慰藉與人情溫暖。」

林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲則從二〇〇九年起持續參與長庚醫院與診所組成的醫療團，每週固定前往位於林口的新北特教學校提供口腔保健與治療服務。她回憶，一開始新北特教學校主要靠幾位醫院牙醫師輪流前往服務，但後來特教學校考量學生性質，提出希望固定一位牙醫師幫孩子看診，醫院一度很難找到願意幫忙的牙醫。

自製器械 完成口腔治療

「我也沒有想太多事情，只是覺得今天有地方有需要，那我就去」，蔣孟玲說，醫院尋找可以固定前往特教學校的牙醫師時，她覺得只是換個地方看診而已，又想到自己的孩子正常、健康，既然其他孩子有需要，她不排斥投入這樣服務。

「看特需患者，裡面有很多故事，從基隆、宜蘭來的都有，他們多數都很可愛」，蔣孟玲提到，她曾在醫院照顧一位面部血管瘤個案，為避免讓患者全身麻醉，前後經歷了廿八至卅次門診才完成治療。

蔣孟玲也提到，另有一位脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者，他精通日語、英語，從小都是在家自學、是個非常聰明的人，但這類疾病的患者下排前牙常常出現內凹、加上張口度極小，洗牙機頭很難進入口腔治療，她也因此自製器械，希望儘可能幫助這些患者。

▲蔣孟玲（左）持續提供特需者牙科診療服務，談及患者時特別提到，特需患者大多很可愛，她照顧過的其中一位SMA患者（右）更精通日語、英語，讓她印象深刻。（蔣孟玲提供）

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