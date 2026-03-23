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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

癲癇少年肌肉注射引發「壓瘡」 居家照護3要3不

2026/03/23 05:30

▲醫師替患者處理傷口。（照片提供／家醫科主治醫師陳依君）

▲醫師替患者處理傷口。（照片提供／家醫科主治醫師陳依君）

文／陳依君

18歲李同學因癲癇發作緊急就醫，並於臀部接受肌肉注射給藥，返家休養後，注射部位竟出現嚴重的紅腫潰爛，傷口深度與外觀與長期臥床病患常見的「壓瘡」極為相似，讓家屬既心疼又困惑。

雖然肌肉注射是臨床常見的給藥方式，但在極少數情況下，可能因藥物的物理特性、局部微血管循環受阻，或是患者個人體質反應，引發皮膚組織壞死。

肌肉注射是將藥物送入深層肌肉層，透過豐富的血管吸收。然而，若藥物的滲透壓較高，或注射位置承受壓力過大，或是患者在癲癇發作後長時間維持同一姿勢壓迫注射點，就可能導致局部組織缺氧，進而產生類似壓瘡的壞死與潰爛現象。這種由內而外的損傷，往往比表淺的擦傷更難處理，需要細心照護才能順利癒合。

針對此類正在康復中的年輕患者，居家照護應掌握「三要三不」原則。首先，要慎選敷料，由於潰爛傷口滲出液較多，傳統乾紗布容易與新生組織黏連，換藥時常造成二次傷害。建議諮詢醫師，改用「親水性纖維」或「泡棉敷料」，透過營造濕潤的癒合環境，來縮短修復期。

其次是徹底減壓，傷口若位在臀部，最忌諱長時間久坐或仰臥。照護者應協助患者多採側睡姿勢，坐著時搭配減壓坐墊，確保傷口血液循環順暢。

最後是補充營養，18歲正值代謝巔峰，應額外加強攝取魚、蛋、奶等優質蛋白質與維生素C，提供組織重建所需的原料。

而在「三不」原則著重於避免傷口惡化，亂抹粉末是許多長輩常犯的錯誤，嚴禁在傷口撒抗生素粉末或不明藥粉，因為粉末會與滲液結合形成硬殼，將膿水包裹在內，反而造成更嚴重的深層感染。

此外，傷口癒合過程中若出現結痂，即便邊緣有滲水，也不可自行強行撕除，應交由醫護人員評估處理，以免破壞正在生長的皮層。

最後，患者必須調整生活習慣，不熬夜、不抽菸，因尼古丁會顯著降低血氧濃度，熬夜則會打亂身體修復機制，兩者皆會大幅減慢傷口癒合速度。

提醒民眾，若發現傷口周圍紅腫範圍持續擴大、散發異味、流出黃綠色膿液，或是患者出現發燒、畏寒等全身性症狀，極可能併發蜂窩性組織炎，應立即就醫，切勿在家自行處理。

透過正確的醫療介入與細緻的居家減壓照護，即便深如壓瘡的傷口，也能在良好的代謝基礎下恢復健康。

（作者為崙背台全診所家醫科主治醫師）

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