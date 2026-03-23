自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

眼瞼下垂「看起來好累」 醫美矯正拓寬視野

2026/03/23 05:30

▲眼瞼下垂導致長期挑眉、抬頭，常造成頭痛、抬頭紋及其他全方位影響。（照片提供／彰化基督教醫院）

▲眼瞼下垂導致長期挑眉、抬頭，常造成頭痛、抬頭紋及其他全方位影響。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／周瑞峰

「大家都以為我沒睡飽，其實是眼皮撐不住了。」這是眼整形門診常見的心聲。許多人誤以為只是老化或皮膚鬆弛，直到影響視野與生活，才發現其實這是攸關眼部功能的問題。

改善眼睛功能、生活、社交

若把眼睛比喻成一扇窗，皮膚鬆弛像窗簾起皺；眼瞼下垂則是提拉眼皮的「拉繩」出了問題。當提眼瞼肌無力，上眼皮遮住黑眼珠，不只是改變外觀，更會大大遮擋了視野。

◎眼瞼下垂帶來的全方位影響：

●視野受限、風險升高：上眼皮遮擋上方視野，走路、開車都更容易發生危險，尤其是長輩更要注意。

●代償用力引發不適：為了看清而長期挑眉、抬頭，常造成額頭頭痛及抬頭紋、肩頸與頸椎痠痛。

●心理與社交影響：外表顯得疲憊或老態，容易帶來自信下降與社交壓力。

若常覺得上方視野模糊、下午或疲勞時眼睛特別難睜開；出現習慣性挑眉、額頭皺紋加深或抬下巴看東西等代償姿勢；兩眼大小明顯不對稱，或眼瞼突然下垂（需警惕神經病變，應立即就醫）。孩童若看東西常仰頭，也應及早檢查，以免影響視力發展。

◎治療眼瞼下垂，除了改善外觀，還需留意以下重點：

●眼球健康為先：術前需詳細評估角膜健康與淚液分泌功能；若只求美觀而忽略眼皮閉合功能，導致乾眼症惡化或角膜受損，絕對是本末倒置。

●眼瞼調整精確度：眼瞼矯正通常以「毫米」為單位調校，細微差異可能影響雙眼對稱、視野及舒適度，精確調整提眼瞼肌的張力，有助降低術後不適及不自然情形。

●整體考量美學與功能：除了改善下垂，還須同步評估倒睫毛、眼瞼內翻、眼袋等併發問題，將功能重建與眼神重塑完美結合。

●排除潛在疾病因素：眼瞼下垂有時不只是老化，它可能是重症肌無力、腦神經病變或腫瘤的早期徵兆，需完整檢查、釐清真因，以避免延誤重要疾病診斷與治療。

當沉重的眼皮被輕輕托起，改變的不只是視野的寬度，更是生活的高度。如果你正被「看起來好累」所困擾，請給自己一個機會，找回那雙明亮、有神且健康的眼睛。

（作者為彰化基督教醫院眼科部主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中