眼瞼下垂「看起來好累」 醫美矯正拓寬視野

▲眼瞼下垂導致長期挑眉、抬頭，常造成頭痛、抬頭紋及其他全方位影響。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／周瑞峰

「大家都以為我沒睡飽，其實是眼皮撐不住了。」這是眼整形門診常見的心聲。許多人誤以為只是老化或皮膚鬆弛，直到影響視野與生活，才發現其實這是攸關眼部功能的問題。

改善眼睛功能、生活、社交

若把眼睛比喻成一扇窗，皮膚鬆弛像窗簾起皺；眼瞼下垂則是提拉眼皮的「拉繩」出了問題。當提眼瞼肌無力，上眼皮遮住黑眼珠，不只是改變外觀，更會大大遮擋了視野。

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◎眼瞼下垂帶來的全方位影響：

●視野受限、風險升高：上眼皮遮擋上方視野，走路、開車都更容易發生危險，尤其是長輩更要注意。

●代償用力引發不適：為了看清而長期挑眉、抬頭，常造成額頭頭痛及抬頭紋、肩頸與頸椎痠痛。

●心理與社交影響：外表顯得疲憊或老態，容易帶來自信下降與社交壓力。

若常覺得上方視野模糊、下午或疲勞時眼睛特別難睜開；出現習慣性挑眉、額頭皺紋加深或抬下巴看東西等代償姿勢；兩眼大小明顯不對稱，或眼瞼突然下垂（需警惕神經病變，應立即就醫）。孩童若看東西常仰頭，也應及早檢查，以免影響視力發展。

◎治療眼瞼下垂，除了改善外觀，還需留意以下重點：

●眼球健康為先：術前需詳細評估角膜健康與淚液分泌功能；若只求美觀而忽略眼皮閉合功能，導致乾眼症惡化或角膜受損，絕對是本末倒置。

●眼瞼調整精確度：眼瞼矯正通常以「毫米」為單位調校，細微差異可能影響雙眼對稱、視野及舒適度，精確調整提眼瞼肌的張力，有助降低術後不適及不自然情形。

●整體考量美學與功能：除了改善下垂，還須同步評估倒睫毛、眼瞼內翻、眼袋等併發問題，將功能重建與眼神重塑完美結合。

●排除潛在疾病因素：眼瞼下垂有時不只是老化，它可能是重症肌無力、腦神經病變或腫瘤的早期徵兆，需完整檢查、釐清真因，以避免延誤重要疾病診斷與治療。

當沉重的眼皮被輕輕托起，改變的不只是視野的寬度，更是生活的高度。如果你正被「看起來好累」所困擾，請給自己一個機會，找回那雙明亮、有神且健康的眼睛。

（作者為彰化基督教醫院眼科部主治醫師）

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