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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

別讓胃癌錯判胃痛 胃鏡檢查精準診斷

2026/03/23 05:30

▲胃鏡檢查可早期診斷胃癌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcok）

▲胃鏡檢查可早期診斷胃癌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcok）

文／施凱倫

胃癌是全世界常見的癌症之一，也位居國人10大癌症之列，是值得大家長期重視與積極預防的疾病，尤其「早期發現」對於胃癌治療結果具有決定性影響。主要是因為胃癌初期症狀並不明顯，甚至沒有任何症狀，初期病人通常不會覺得疼痛而且飲食生活也都正常，就算有症狀也常被誤認為是一般的腸胃不適或消化不良，導致許多患者在確診時已是晚期。

第1期5年存活率逾9成

根據統計，第1期胃癌患者的5年存活率可達90%以上，但到了晚期則大幅下降，因此希望民眾能透過胃癌檢查和篩檢及早因應。

目前唯一能做到早期診斷胃癌的不二法門就是胃鏡檢查。胃鏡是利用高解析度的內視鏡，直接伸入到胃部，用肉眼去觀察整個胃內部的狀況，所謂「眼見為憑」，故胃鏡診斷的準確度可以遠高於其他檢查。

幽門螺旋桿菌檢測防患未然

胃鏡另外1個大優勢在於「診斷與治療同步」，醫師在檢查過程中，若覺得有可疑的病灶，可以直接進行組織切片化驗，或移除瘜肉等治療處置。早期的胃鏡檢查因為內視鏡經過喉嚨會引起不舒服的嘔吐反射，所以常讓人敬而遠之，但現在許多醫療院所，都有提供自費內視鏡朦朧或是全身麻醉，大幅度減少檢查中間的不適感。

要預防胃癌的產生，另外一個重要的篩檢工具就是胃部幽門螺旋桿菌的檢測。

幽門螺旋桿菌是1種長期寄生在胃部的細菌，感染者雖然可能毫無症狀，但長期下來會造成胃部的慢性發炎、消化性潰瘍出血，以及癌症的產生。世界衛生組織（WHO）已將其列為第1類致癌物，長期感染會增加人體2-6倍的胃癌風險。所幸幽門螺旋桿菌的治療並不困難，目前主流治療方式是服用14天抗生素合併氫離子阻斷劑的三合一藥物治療，可以有不錯的療效。

45-74歲可享1次公費補助篩檢

要檢測幽門螺旋桿菌感染的方法則有糞便幽門桿菌抗原檢測、碳十三尿素呼氣法檢驗、胃鏡檢查合併快速尿素酶測試或切片等。2026年起，台灣也已正式把胃癌篩檢納入公費癌症篩檢補助項目，45-74歲一般民眾終身可享1次公費補助篩檢機會，提醒民眾把握，早期篩檢可降低未來胃癌風險。

（作者為彰化基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師）

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