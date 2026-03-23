自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

皮膚乾燥別泡熱水 鎖水保濕告別冬季癢

2026/03/23 05:30

▲面對乾冷天氣，要養成隨時補擦乳液的習慣；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲面對乾冷天氣，要養成隨時補擦乳液的習慣；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／胡怡萱

55歲張先生本身有皮膚乾燥的問題，卻未養成保濕習慣，日前天氣冷，他為了取暖並促進血液循環，洗澡時總是將水溫調到最高，甚至頻繁泡腿，試圖讓冰冷的手腳恢復暖和，雙腿卻出現嚴重搔癢、刺痛、紅腫等症狀，確診為「冬季癢」。透過暫停碰水、口服抗組織胺止癢，並配合外用藥膏，2週後傷口逐漸痊癒，嚇得他再也不敢過度泡熱水。

皮脂腺受損讓人反覆抓撓

冬季癢（又稱缺脂性濕疹）好發於皮膚乾燥、長輩或血液循環較差的族群，主要原因為隨著年齡增長或氣溫降低，皮膚的皮脂腺分泌會大幅減少，進而失去天然鎖水屏障。當四肢末端血液循環較差時，皮膚修復能力隨之下降，更容易乾燥脫皮。一旦皮膚屏障受損，劇烈搔癢會讓人忍不住反覆抓撓，導致傷口破皮，近一步引發濕疹化或細菌感染發炎，形成難以痊癒的惡性循環。

▲患者因經常泡腳，沒有保濕，導致小腿紅腫破皮。（照片提供／皮膚專科醫師胡怡萱）

▲患者因經常泡腳，沒有保濕，導致小腿紅腫破皮。（照片提供／皮膚專科醫師胡怡萱）

暖風扇擺在角落勿直吹

許多民眾到了冬天喜歡泡熱水澡或吹暖風扇，認為可以促進血液循環，但高溫會洗去皮膚表面僅存的微量油脂，讓乾裂情形更加惡化，若將暖風扇直接對著身體吹，其吹出的乾燥熱風就會像吸水紙一樣，迅速將皮膚表面的水分吹走，這種物理性的脫水過程會讓原本就缺乏油脂保護的皮膚更加緊繃、乾燥。若要使用暖風扇，建議擺在室內角落增加環境溫度，切勿直吹，避免局部皮膚水分過度流失。

選擇保濕產品方面，凡士林雖然是極佳的鎖水保濕劑，但因凡士林屬於礦物性油脂，主要作用為封閉鎖水，當身體缺水和缺油時，單擦凡士林並無法達到補水效果。建議「先補水、後鎖水」，洗澡後趁皮膚微濕，先大面積塗抹一層身體乳液，並針對小腿、手肘、腳踝等皮膚較乾燥處薄擦一層凡士林，才能形成穩固的保濕屏障。

▲患者因冬季癢，導致手部皮膚龜裂。（照片提供／皮膚專科醫師胡怡萱）

▲患者因冬季癢，導致手部皮膚龜裂。（照片提供／皮膚專科醫師胡怡萱）

洗澡後立即擦乳液、凡士林

冬季保養著重在「預防」與「勤勞」。面對乾冷天氣，要養成隨時補擦乳液的習慣，且塗抹量不能太薄，否則保護效果將大打折扣。當皮膚出現紅腫、破皮或分泌物時，代表皮膚屏障已經受損，務必尋求專科醫師的協助，透過藥物或藥膏治療，才能讓傷口順利痊癒，擺脫冬季癢的困擾。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中