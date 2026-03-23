皮膚乾燥別泡熱水 鎖水保濕告別冬季癢

▲面對乾冷天氣，要養成隨時補擦乳液的習慣；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／胡怡萱

55歲張先生本身有皮膚乾燥的問題，卻未養成保濕習慣，日前天氣冷，他為了取暖並促進血液循環，洗澡時總是將水溫調到最高，甚至頻繁泡腿，試圖讓冰冷的手腳恢復暖和，雙腿卻出現嚴重搔癢、刺痛、紅腫等症狀，確診為「冬季癢」。透過暫停碰水、口服抗組織胺止癢，並配合外用藥膏，2週後傷口逐漸痊癒，嚇得他再也不敢過度泡熱水。

皮脂腺受損讓人反覆抓撓

冬季癢（又稱缺脂性濕疹）好發於皮膚乾燥、長輩或血液循環較差的族群，主要原因為隨著年齡增長或氣溫降低，皮膚的皮脂腺分泌會大幅減少，進而失去天然鎖水屏障。當四肢末端血液循環較差時，皮膚修復能力隨之下降，更容易乾燥脫皮。一旦皮膚屏障受損，劇烈搔癢會讓人忍不住反覆抓撓，導致傷口破皮，近一步引發濕疹化或細菌感染發炎，形成難以痊癒的惡性循環。

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▲患者因經常泡腳，沒有保濕，導致小腿紅腫破皮。（照片提供／皮膚專科醫師胡怡萱）

暖風扇擺在角落勿直吹

許多民眾到了冬天喜歡泡熱水澡或吹暖風扇，認為可以促進血液循環，但高溫會洗去皮膚表面僅存的微量油脂，讓乾裂情形更加惡化，若將暖風扇直接對著身體吹，其吹出的乾燥熱風就會像吸水紙一樣，迅速將皮膚表面的水分吹走，這種物理性的脫水過程會讓原本就缺乏油脂保護的皮膚更加緊繃、乾燥。若要使用暖風扇，建議擺在室內角落增加環境溫度，切勿直吹，避免局部皮膚水分過度流失。

選擇保濕產品方面，凡士林雖然是極佳的鎖水保濕劑，但因凡士林屬於礦物性油脂，主要作用為封閉鎖水，當身體缺水和缺油時，單擦凡士林並無法達到補水效果。建議「先補水、後鎖水」，洗澡後趁皮膚微濕，先大面積塗抹一層身體乳液，並針對小腿、手肘、腳踝等皮膚較乾燥處薄擦一層凡士林，才能形成穩固的保濕屏障。

▲患者因冬季癢，導致手部皮膚龜裂。（照片提供／皮膚專科醫師胡怡萱）

洗澡後立即擦乳液、凡士林

冬季保養著重在「預防」與「勤勞」。面對乾冷天氣，要養成隨時補擦乳液的習慣，且塗抹量不能太薄，否則保護效果將大打折扣。當皮膚出現紅腫、破皮或分泌物時，代表皮膚屏障已經受損，務必尋求專科醫師的協助，透過藥物或藥膏治療，才能讓傷口順利痊癒，擺脫冬季癢的困擾。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

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