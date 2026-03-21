23歲女劇烈頭痛掛急診 罕見「腦血管畸形」緊急拆彈

▲康靜維提醒，顱內動靜脈畸形以腦出血最常見，若出現相關症狀時，務必及早就醫檢查。（大千醫院提供）

記者張勳騰／苗栗報導

23歲的周小姐正值青春年華，日前卻毫無預兆，頭部劇烈疼痛，隨即出現嚴重的頭暈與嘔吐感，家屬緊急送苗栗市大千醫院急診，經腦部電腦斷層掃描，醫師發現其左側腦部有出血跡象，且出血位置極其不尋常。

醫療團隊隨即進行精密檢查，證實為罕見的「顱內動靜脈畸形」引發出血。經微創血管內栓塞治療後，順利止住出血，病人症狀明顯改善，成功化解腦內危機。

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先天性顱內動靜脈畸形 30歲年輕族群好發

大千醫院神經放射科醫師康靜維指出，「顱內動靜脈畸形」是1種先天性的腦血管病變。在胚胎發育過程中，若動脈與靜脈之間缺乏微血管緩衝，導致高壓的動脈血流直接衝入脆弱的靜脈，管壁便會因長期無法負荷壓力而逐漸薄弱，最終像吹太大的氣球一樣破裂，引發腦出血。這種疾病好發於30歲左右的年輕族群，臨床表現以腦出血最為常見，但也可能出現癲癇或長期慢性頭痛等症狀。

康靜維表示，顱內動靜脈畸形若未及時診斷與治療，每年約有1%至3%的出血風險。目前的治療技術已相當多元且成熟，主要包括：

●微創血管內栓塞：透過導管進入血管，精準封堵畸形處。

●立體定位放射治療：透過高能射線精準照射，使畸形血管萎縮。

●外科開顱手術：直接切除畸形血管團。

康靜維指出，許多年輕人常自恃身體強健，容易忽略身體發出的警訊，呼籲若身邊親友或年輕族群出現突發性且前所未有的劇烈頭痛，甚至伴隨嘔吐、意識模糊或肢體無力，應立即就醫檢查，透過電腦斷層血管攝影等精密儀器找出病灶，以免延誤黃金救治時間。

▲病人接受微創血管內栓塞治療後，順利止住出血（紅圈處為出血位置）。（大千醫院提供）

▲影像檢查顯示，患者的左腦有出血跡象（紅圈處），且位置不尋常。（大千醫院提供）

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