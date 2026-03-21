7旬婦乳癌4期「拖到失聲才就醫」 健保新藥救一命

▲HER2弱陽性乳癌成為精準醫療趨勢，新一代藥物可延緩病情惡化並延長存活，醫界呼籲台灣治療指引與國際接軌。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

隨著精準醫療持續發展，乳癌治療正從過去「陽性／陰性」的二分法，邁入更細緻的分型時代。「HER2弱陽性（HER2-low）」概念近年興起，為轉移性乳癌患者帶來新的治療契機。醫界指出，這項分類已被國際治療指引納入，但台灣在診斷與給付制度上仍有落差，應加速接軌。

HER2弱陽性分型 接軌國際指引

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，乳癌分類越精準，治療效果越好。過去部分被歸類為HER2陰性的患者，其實屬於HER2弱陽性族群，若未經精細判讀，可能錯失使用新型治療的機會。目前國際已將其視為獨立治療族群，台灣也應加強臨床與病理標準整合，提升診斷準確度。

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台北榮總副院長曾令民指出，雖然癌症在早期發現有助降低晚期比例，但對於已復發或轉移的患者，後線治療進展同樣關鍵。他強調，唯有讓治療策略與國際「無差異接軌」，才能讓病人真正受益。

在治療技術上，台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升指出，新一代ADC（抗體藥物複合體）藥物帶來突破。由於腫瘤具有異質性，傳統標靶治療效果有限，而ADC藥物具備「旁觀者效應」，能擴大治療範圍。研究顯示，此類藥物可延緩病情惡化、延長存活，並減少頻繁換藥帶來的身心壓力，提升生活品質。

ADC精準治療 納健保有條件給付

74歲患者小君（化名）因擔心治療副作用一度逃避就醫，導致乳癌惡化至第4期，甚至腫瘤穿皮、失聲並出現肝轉移。經重新檢測後確認為HER2弱陽性，改採新一代ADC精準治療，在健保支持下治療約6個月後，腫瘤消退、聲音逐漸恢復，病況明顯改善，也減輕龐大醫療負擔。

不過，目前HER2弱陽性治療仍存在給付落差。現行健保僅針對部分條件患者提供新藥給付，部分族群仍需自費或使用效果較有限療法，形成醫療不平等。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，國際治療已帶來新希望，但若給付制度未同步，將讓患者面臨「看得到卻用不到」的困境，呼籲政府縮短與國際差距。

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