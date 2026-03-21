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連假「潔牙空窗期」易蛀牙？把握「愛牙4原則」守護口腔健康

2026/03/21 05:30

▲牙醫師提醒，連續假期作息打亂、進食次數增加，容易出現「潔牙空窗期」，恐提高蛀牙與牙周病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲牙醫師提醒，連續假期作息打亂、進食次數增加，容易出現「潔牙空窗期」，恐提高蛀牙與牙周病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

口腔健康不只影響吃東西與外觀，也和全身健康息息相關，適逢「世界口腔健康日」，牙醫師提醒，連續假期作息打亂、進食次數增加，容易出現「潔牙空窗期」，恐提高蛀牙與牙周病風險，民眾不可輕忽。

作息亂少刷牙 口腔易呈酸性

中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧指出，今年連假多，不少民眾生活型態明顯改變，不僅吃得更頻繁、含糖飲料攝取增加，也常因作息不規律而忘記刷牙，導致原本的口腔清潔習慣被打亂。

黃耀慧提醒，連假期間口腔健康常出現4大風險。1.口腔長時間處於酸性環境，頻繁進食高糖、高酸食物，會讓口腔pH值下降，增加蛀牙機率；2.作息紊亂影響清潔習慣，熬夜或疲憊容易忽略睡前刷牙，讓細菌有更多時間滋生；3.唾液保護力下降，外出時間長、水分攝取不足，可能降低唾液分泌，影響口腔自我保護；4.就醫不便，連假期間牙科門診減少，若出現牙痛、牙齦腫脹等問題，較難即時處理。

他也提醒，口腔疾病不只是疼痛或咀嚼困難，長期慢性發炎還可能影響全身健康，甚至與心血管疾病、糖尿病等相關，並可能影響自信與社交。因此，即使在假期，也應維持良好口腔保健習慣。

掌握「檢、刷、線、嚼」清潔口腔

黃耀慧建議民眾可掌握「檢、刷、線、嚼」4原則：定期口腔檢查、早晚使用含氟牙膏刷牙、每天使用牙線清潔齒縫、若餐後不方便刷牙，可透過咀嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水作為輔助清潔。

黃耀慧也補充，咀嚼無糖口香糖可刺激唾液分泌，有助降低口腔酸性環境、減少牙菌斑與致齲菌，可作為暫時無法刷牙時的替代方式。假期雖是放鬆時刻，但仍應顧好口腔清潔與飲食習慣，才能真正享受健康生活。

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