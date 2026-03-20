戒菸就贏開跑 關懷人也有獎金

▲董氏基金會董事長張博雅（左5）和國健署長沈靜芬（右4）宣佈，戒菸就贏比賽開跑。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

為鼓勵民眾戒菸，國民健康署與董氏基金會共同舉辦的「2026戒菸就贏比賽」即日起，至4月底，開放報名，號召吸菸者與親友兩人一組，只要連續4週不吸菸，就有機會抽中最高8萬元獎金。

挑戰28天不吸菸 抽8萬元獎金

國健署署長沈靜芬表示，今年首度導入「戒菸關懷人」制度，結合醫療專業資源，盼透過多方支持提高戒菸成功率。

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沈靜芬指出，吸菸仍是台灣最重要且可預防的健康危險因子之一，每年造成逾2萬人死亡，相關經濟損失高達1858億元。許多吸菸者雖有戒菸意願，但常因缺乏支持而反覆失敗，因此透過比賽機制，結合同儕陪伴與醫療介入，讓戒菸更有動力，也更容易成功。

這次活動延續「兩人一組」模式，由1名吸菸者與1名不吸菸親友共同報名，並於5月2日至5月29日連續4週不吸菸，即具抽獎資格，共8組，可獲8萬元獎金。

沈靜芬表示，今年最大亮點是新增「戒菸關懷人」制度，鼓勵參賽者至全台近3000家戒菸合約醫療院所接受專業協助，由醫師或醫事人員提供戒菸諮詢與治療建議。若參賽者成功戒菸且中獎，關懷人也可獲得1萬元獎金，藉此強化醫療端參與。

活動代言人李㼈表示，他曾有27年菸齡、一天抽2包菸，過去起床第一件事就是點菸，身體幾乎被菸癮控制，後來在家人期待與外界關注下決心戒菸，至今已維持16年未復發。他也分享對抗菸癮的方法，包括想吸菸時深呼吸15次、喝1杯冷水、用力伸展身體，以及刷牙或洗臉，擊退菸魔。

有意參加者可上「華文戒菸網」報名戒菸，同時下載「戒菸就贏APP」就可查詢鄰近的醫事機構，也可撥打0800-636363免費戒菸專線，尋求政府設置的專業協助。

☆菸酒過量 有害健康☆

▲國健署長沈靜芬（中）和藝人李鑼（左）、李紫嫣（右）邀請民眾，參加戒菸就贏比賽。（記者羅碧攝）

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