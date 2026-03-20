手指變色疼痛 全身性硬化症作祟

▲顏在弘醫師教導邱先生做手部復健。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

64歲的邱先生前年發現手指尖在天冷時會變成紫色，輕碰就痛，疼痛延伸至手臂，連騎機車都疼痛難忍，原以為是末梢神經循環不佳，後來惡化到手部腫脹、皮膚硬化，膝蓋變僵硬、無法彎曲，工作被迫中斷，四處就醫終於發現是罹患全身性硬化症（又稱硬皮症），經免疫調節藥物治療後症狀改善，能重新工作、正常生活。

免疫調節藥物治療 症狀改善

台中榮總過敏免疫風濕科醫師顏在弘指出，全身性硬化症是1種少見的自體免疫疾病，在自體免疫疾病中死亡率最高，患者平均死亡率是同年齡層族群的2.7倍。

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全身性硬化症好發於女性，發病原因不明確，目前已知長期暴露於矽粉塵環境或化學溶劑可能誘發疾病，初期症狀有雷諾氏現象，天冷或接觸冰冷物體，或情緒緊張時，手指出現白、藍、紅色變化，伴隨疼痛與麻木，回暖後恢復紅潤，因此常被認為是血液循環不佳。

該疾病隨著病情進展，皮膚逐漸變硬、變緊，內臟器官也可能出現纖維化，導致呼吸急促、胃食道逆流，甚至引發肺纖維化和肺動脈高壓等嚴重併發症。其中肺纖維化是病人最主要的死亡原因，因此及早診斷治療並找出高風險族群非常重要。

顏在弘表示，全身性硬化症診斷仰賴臨床症狀與抽血檢測自體免疫抗體，台灣重大傷病登記全身性硬化症病人約2300人，近年治療藥物發展迅速，逐步突破過去選項有限的困境，提醒出現雷諾氏現象、不明原因手腳指腫脹、皮膚緊繃硬化，應盡早就醫評估。

中榮自2020年引進新型抗體檢測技術，由原本可檢測3種抗體，擴增至8種，診斷敏感度由60%提升至80%，再搭配傳統抗核抗體檢查（ANA）比對排除偽陽性問題，幫助初期症狀尚不明顯的病人及早治療、控制病情，也透過檢測自體免疫抗體預測病人肺部受影響的機會。

▲全身硬化症初期症狀是在天冷或接觸冰冷物品時，手指會變紅、變紫（箭頭指處）或變白；非個案照。（記者蔡淑媛翻攝）

▲顏在弘醫師說明，肺纖維化是全身性硬化症最主要的死亡原因。（記者蔡淑媛攝）

▲邱先生（左3）罹患全身性硬化症，經中榮團隊給予免疫調節藥物治療後改善，重返職場。（記者蔡淑媛攝）

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