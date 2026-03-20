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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

英爆腦膜炎群聚 疾管署：無症狀也會傳染

2026/03/20 05:30

▲接種疫苗有助於防範流行性腦脊髓膜炎；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

▲接種疫苗有助於防範流行性腦脊髓膜炎；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

英國南方近期傳出流行性腦脊髓膜炎校園群聚事件，引發外界關注。疾管署提醒，該疾病雖不常見，但一旦發展為重症，可能引發腦膜炎、敗血症甚至死亡，民眾不可掉以輕心，應加強個人防護與風險意識。

疾管署副署長林明誠表示，流行性腦脊髓膜炎主要透過飛沫或接觸感染者喉嚨、鼻腔分泌物傳播，通常需要長時間或親密接觸才較容易感染。部分健康者可能成為無症狀帶菌者，在不自覺情況下傳播病菌，但實際發展為侵襲性疾病者比例不高。不過，免疫力較弱族群一旦感染，出現重症的風險明顯較高。

重症恐致命 應加強個人防護

此病潛伏期約2至10天，初期症狀包括：發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐，部分患者也可能出現出血性皮疹。若病情惡化，恐進一步引發肺炎、敗血症或腦膜炎，甚至導致休克，危及生命。但林明誠強調，只要能及早就醫並使用適當抗生素，多數個案仍可獲得有效治療。

在易感族群方面，疾管署指出，主要有4類，包括免疫系統尚未成熟的嬰幼兒、長時間處於密閉或人潮擁擠環境者（如軍營、學生宿舍）、脾臟功能不全或免疫低下者，以及前往流行地區的國際旅客，皆需特別留意防護。

從國內疫情來看，流行性腦脊髓膜炎屬於低發生率疾病。統計顯示，台灣近10年每年約有1至12例散發個案，主要致病菌為B型奈瑟氏腦膜炎雙球菌。過去曾於2017年7月在北部某軍營出現群聚感染事件，共3人確診，經對500多人進行預防性投藥後，疫情成功控制，未再擴大。今年截至3月18日，已累計4例散發個案。

針對預防措施，林明誠指出，目前旅遊醫學門診提供的流腦四價疫苗可預防A、C、W、Y型，建議計畫前往非洲「腦膜炎帶」或中東地區參加朝覲活動的民眾，應提前諮詢醫師並評估接種疫苗，以降低感染風險。

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