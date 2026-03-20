不只皮膚問題 皮蛇恐釀長期神經痛

▲皮蛇不僅長疹，還可能引發劇烈神經痛；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

帶狀疱疹（俗稱皮蛇）不只是單純皮膚問題，而是與免疫力密切相關的病毒再活化疾病。醫師提醒，心腦血管疾病患者屬於高風險族群，但仍有高達7成患者不自知，導致防治觀念明顯不足。研究更顯示，中風患者在發病後1年內罹患皮蛇風險高達25倍，可見潛在威脅不容忽視。

心腦血管與三高族群 風險上升

帶狀疱疹是由水痘－帶狀疱疹病毒潛伏於體內神經節中，當免疫力下降時再次活化所引起。專家指出，約99.5%成人體內都帶有此病毒，一旦身體狀況變差，就可能在任何時間發作。除了常見的紅疹與劇烈疼痛外，還可能引發疹後神經痛、失明、聽力受損，甚至顏面神經麻痺等後遺症，部分症狀更可能不可逆。

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台灣心腦血管與三高族群比例高，也使得皮蛇潛在風險上升。台中榮總腦中風中心醫師吳俞萱指出，慢性病患者因長期發炎反應，會影響免疫系統，使病毒更容易復發。數據顯示，心血管疾病患者罹患皮蛇風險較一般人高出40%；曾中風者在1年內風險增加25倍，即使5年後仍高出3.4倍；糖尿病患者感染機率則增加2倍，且出現疱疹後神經痛的機率也提升約50%。

然而，臨床上仍存在2大常見迷思。吳俞萱表示，不少人認為「生活正常就不會得皮蛇」，導致約70.4%的高風險族群未將自身列入注意對象；此外，約23.1%的患者將皮蛇視為單純皮膚病，甚至近45%從未主動諮詢醫師。事實上，約30%患者會出現疱疹後神經痛，疼痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響睡眠與生活品質。

皮蛇初期不一定會出現典型紅疹，台灣腦中風學會理事長陳龍分享，1名77歲三高女性原以為生活規律無虞，直到出現頭痛就醫，才發現病毒已侵犯臉部與眼部神經，甚至面臨失明風險。

另一名近50歲男性則在運動後出現劇烈背痛，初期未見皮疹而延誤診斷，直到一週後出現水泡才確診。陳龍提醒，若出現不明原因神經痛，應提高警覺及早就醫。

高風險族群 應諮詢打疫苗預防

在預防方面，吳俞萱建議高風險族群應主動與醫師討論疫苗接種。研究指出，50歲以上接種帶狀疱疹疫苗保護力可達90%以上，且保護效果可持續7年以上，長期追蹤11年仍有87%的保護力。此外，維持規律作息、均衡飲食、適度運動與充足睡眠，有助穩定免疫力，降低發病機率。

▲專家指出，約7成心腦血管患者不知自己是皮蛇高風險族群。（記者侯家瑜攝）

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