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11次門診3次手術 非洲6歲童來台重拾自信

2026/03/19 05:30
11次門診3次手術 非洲6歲童來台重拾自信

▲北醫附醫準備Boum最愛的足球作為生日禮物，期盼他帶著這份來自台灣的溫暖，返國後勇敢邁向足球員的夢想。（北醫附醫提供）

記者林志怡／台北報導

11次門診3次手術 非洲6歲童來台重拾自信

▲Boum接受治療前，有明顯的雙側唇顎裂。（北醫附醫提供）

非洲馬達加斯加6歲男童Boum因雙側唇顎裂、左手併指與右腳發育不全等先天多重異常，自幼進食、喝水與行走都有困難。母子倆接受台灣路竹會的義診後，跨越半個地球赴北醫附醫接受手術，術後外觀與功能明顯改善，媽媽也感動說，如今終於有信心讓孩子「走」進校園，展開新的生活。

先天多重異常 飲食行走都有困難

「以前他常常哭著問我，為什麼嘴巴跟手長這樣，為什麼別人可以踢足球？」Boum的媽媽回憶，她一直以來很擔心Boum遭受異樣眼光，總是寸步不離陪伴在旁，孩子仍逐漸感受到與同齡孩子的差異、感到低落，她既心疼又不捨，得知有機會接受治療時，毅然陪著孩子遠渡重洋，爭取改變的機會。

北醫附醫顱顏中心主任陳國鼎說，Boum雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌，面臨外觀異常、進食及手腳行動能力的生存考驗，且手術與麻醉風險皆高於一般唇顎裂個案，是一項相當艱鉅的挑戰。

北醫附醫9單位組醫療小組助重建

陳國鼎指出，北醫附醫邀集麻醉科、耳鼻喉科等9個單位組成醫療小組，在半年內完成雙側唇裂與顎裂修補、鼻部重建、左手併指分離重建，以及右腳羊膜帶鬆解手術，讓右腳得以裝配義肢，除恢復進食功能、改善發音清晰度，提升手部精細動作，也建立行走能力，讓Boum有機會奔跑、玩耍，踢他最喜歡的足球。

陳國鼎說，Boum經歷11次門診及3次手術後，唇顎外觀與口腔功能皆明顯改善，發音能力提升，也能正常進食與飲水；手部併指經分離重建後可進行基本抓握，右腳透過義肢裝設與復健訓練，也逐漸能穩定行走、跑跳，昨日更在北醫附醫治療團隊的陪伴下慶祝6歲生日。

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