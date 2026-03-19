長期揉眼角膜變形 新術式重建免移植

▲張小姐手術前及手術後角膜地形圖對照。（基隆長庚醫院提供）

記者羅碧／台北報導

▲孫啟欽醫師送花給張小姐（左），祝賀她術後恢復良好，也感謝她願意分享親身經歷。（記者羅碧攝）

23歲就讀體育大學碩一的張小姐，因右眼視力逐年惡化，就醫確診為圓錐角膜，最佳矯正視力僅剩0.25，經基隆長庚醫院眼科團隊評估，施行新型「角膜基質內環植入術」（CAIRS），術後視力明顯改善，重拾清晰視力。

▲孫啟欽醫師（前排左）團隊完成角膜基質內環植入術，再創國內角膜治療里程碑。（基隆長庚醫院提供）

張小姐表示，高中時即發現散光度數偏高，4年間已達800多度，但因左眼視力尚可未特別追蹤。直到去年6月出現眼睛紅、癢等不適才就醫，經醫師評估與過敏體質及長期揉眼有關，推測反覆揉眼導致角膜結構受損、逐漸變形。她指出，術後隔天視力就提升至矯正視力0.4，目前已進步至0.5至0.6，夜間與雨天開車也不再吃力。

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長庚角膜基質內環植入術受矚目

基隆長庚醫院副院長、眼科部主治醫師孫啟欽指出，圓錐角膜為角膜變薄、支撐力下降所致，使角膜中央向前突出成錐狀，造成視力模糊與影像扭曲。該疾病好發於青春期至30歲族群，每千人中約有2-3人罹患，推估台灣約有4萬名患者，但確診人數不到一半。

孫啟欽表示，圓錐角膜初期常被誤認為近視或散光加深，若短時間內度數快速增加，或出現配鏡無法改善視力等情形，應盡早接受角膜地形圖檢查，必要時搭配生物力學檢查，以利早期發現。

張小姐接受的角膜基質內環植入術是近年國際間新興且備受關注的角膜重建技術。手術是使用人類捐贈角膜組織製成的弧形植入物，透過微創飛秒雷射在角膜基質層建立精準隧道後植入，以增加角膜張力、重新分布受力，改善角膜不規則變形。病患約2-4週內可恢復日常活動，視力在3個月內趨於穩定；基隆長庚醫院眼科團隊已完成11例CAIRS植入術。

長庚醫療團隊提醒，高風險族群應養成良好用眼習慣，包括避免揉眼、積極控制過敏、遵守每30分鐘休息5分鐘的護眼原則，並定期接受眼科檢查。若出現視力快速惡化或影像異常，應儘早就醫評估，以降低惡化風險。

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