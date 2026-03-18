刷牙、咀嚼痛如電擊 疼痛性三叉神經病變作祟

▲陳又嘉醫師提醒，若臉部出現持續或間歇疼痛、感覺異常，不要輕忽。（國泰醫院提供）

記者羅碧／台北報導

▲陳又嘉醫師說明三叉神經的位置。（國泰醫院提供）

臉部疼痛不一定是牙齒問題。1名53歲婦人多年來左側臉部反覆出現劇烈疼痛，有時像被針扎或電擊般刺痛，有時又呈現痠麻難耐的悶痛，甚至在刷牙、咀嚼或輕觸臉部時都會加劇。牙科檢查都顯示牙齒並無異常，直到經神經內科詳細評估，才確診為「疼痛性三叉神經病變」，接受周邊三叉神經阻斷術後，症狀才明顯改善。

周邊神經阻斷術 改善症狀

國泰醫院神經內科醫師陳又嘉表示，疼痛性三叉神經病變是一種常被忽略的神經性疼痛，主要與三叉神經受損有關。患者常出現分布在臉部三叉神經範圍內的疼痛，例如電擊、針刺或刀割般的神經痛，且觸摸患處時可能出現麻木、異常敏感，甚至引發劇烈疼痛。

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陳又嘉表示，經問診得知，這名婦人的不適症狀是從多年前拔牙及植牙手術後才開始出現，最後確診為「疼痛性三叉神經病變」。

陳又嘉提醒，「疼痛性三叉神經病變」與常見的「三叉神經痛」不同。典型三叉神經痛多為短暫劇烈疼痛，每次發作通常不超過2分鐘，而且在不痛時臉部感覺與神經學檢查多半正常；但疼痛性三叉神經病變的疼痛往往持續存在，只是強度有大痛與小痛之分，且神經學檢查可能出現感覺異常、觸摸異痛或過度敏感等現象。

治療初期會先使用神經痛藥物，例如三環抗憂鬱劑、正腎上腺素血清素再吸收抑制劑或抗癲癇藥物等，以緩解神經疼痛。部分研究也指出，注射肉毒桿菌可能對部分患者有幫助，若藥物治療效果不佳，則可考慮周邊三叉神經阻斷術、三叉神經根切除術、周邊神經調節術、深腦刺激術或重覆經顱磁刺激等治療。

陳又嘉提醒，若臉部長期出現持續或間歇性的疼痛，尤其是在牙科手術或疱疹感染後出現相關症狀，應提高警覺，不要只當作牙齒問題反覆治療。

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