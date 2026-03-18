3歲童反覆血便 竟是大腸藏2公分大瘜肉

▲大腸鏡檢查顯示，大腸內有一處2公分大的瘜肉。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲李致任醫師說明兒童也可能有大腸瘜肉，勿輕忽。（台北慈濟醫院提供）

3歲林小妹半年來反覆出現間歇性血便情形，家長原以為是便秘就診，但服用軟便藥後仍時好時壞，前往醫院兒科部腸胃科門診求治，醫師進行大腸鏡檢查，發現約2公分大的單顆瘜肉，隨即切除並止血，術後病理報告顯示為良性的幼年型大腸瘜肉。

台北慈濟醫院兒科部腸胃科醫師李致任指出，兒童血便的原因多樣，常與便秘有關，但也可能與腸胃道感染、腸套疊、大腸瘜肉以及小腸處的梅克爾憩室相關。若出現血便情形，應先觀察糞便型態與顏色，若為硬便合併肛門疼痛，多半與便秘、肛裂有關；但若糞便質地正常，卻反覆出現鮮紅或暗紅色血液，甚至持續數週以上，就必須提高警覺，進一步檢查出血來源。

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幼年型瘜肉 9成以上屬良性病變

他表示，兒童常見的大腸瘜肉以「幼年型瘜肉」為主，臨床上約9成以上屬良性病變，其發生原因為偶發型，沒有特別的發生原因。

以台灣而言，臨床發生率約2%，好發年齡以1至7歲學齡前兒童為主。最典型的症狀即為無痛且反覆性的血便，血色多為鮮紅或暗紅色，若長時間不予理會，部分孩童容易因慢性出血而出現臉色蒼白、活動力下降等缺鐵性貧血表現。

臨床診斷中，醫師會透過糞便顏色來分辨出血位置，若糞便顏色為黑色可能為胃、十二指腸等上消化道出血；若糞便顏色為鮮紅色可能為大腸、直腸處的下消化道出血，血便可能性眾多，因此需諮詢兒童腸胃科醫師判斷，並安排適當檢查，包含糞便潛血、糞便細菌培養、腹部超音波、電腦斷層及核子醫學檢查等。

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