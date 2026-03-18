中研院攜手國衛院研究 塑化劑等3因素共存 乳癌風險增7倍

▲中央研究院基因體研究中心特聘研究員陳建仁院士領軍，結合國家衛生研究院及國內多所大學研究團隊的研究結果，獲《美國國家科學院院刊》（PNAS）刊登。（中研院提供）

記者楊綿傑／台北報導

▲乳癌長年為我國及多數已開發國家女性發生率最高的癌症，且在近年呈現好發年齡逐漸年輕化的趨勢；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

由中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁院士領軍，結合國衛院及多所大學研究團隊，完成歷時20年的大規模關於乳癌風險評估的人群研究，證實當塑化劑DEHP暴露較高、體內代謝DEHP能力較差，以及初經年齡較早（14歲前）等3個因素同時存在，女性罹患乳癌風險最高可達7倍，獲《美國國家科學院院刊》（PNAS）刊登。

乳癌長年為我國及多數已開發國家女性發生率最高的癌症，且在近年呈現好發年齡逐漸年輕化的趨勢，但仍難釐清塑化劑暴露與乳癌發生的先後時序，研究團隊在1991年至1992年間，招募將近1萬2000名台灣女性，並持續追蹤至2010年，成功確立塑化劑暴露先於乳癌發生的因果時序。

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陳建仁說明，研究開始時即蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露情形；後續團隊連結全國癌症登記檔，發現長期追蹤的研究對象後來確診乳癌的個案，並配對選取未罹癌的對照組，再從冷凍檢體庫找出119位乳房侵襲癌及245位配對對照組的尿液樣本進行塑化劑代謝物的分析。結果發現，當尿液DEHP代謝物濃度較高者，在追蹤期間罹患乳癌的風險亦顯著增加。

論文第一作者、前中研院基因體中心博士後研究員陳慧祺指出，研究最重要的突破之一，在於提出「代謝易感性」（MEHP%）作為反映個體DEHP代謝能力的嶄新生物標記。若體內初級代謝物的殘留百分比較高，表示個體對此的代謝效率較差。MEHP%偏高的婦女是罹患乳癌的高風險群。數據顯示，當DEHP暴露與MEHP%同時偏高時，乳癌風險上升至2.68倍；再合併初經年齡早於14歲的風險因子，三者產生顯著協同效應，乳癌風險增高為沒有這3個風險因子者的7.52倍。

代謝差異可能來自天生體質與生活飲食環境的不同，目前相關研究與監測尚未注意到MEHP%的重要性，此發現為未來乳癌風險評估提供新的切入點。

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