致死率達3成 時隔3年 再現本土SFTS蜱蟲病

▲SFTS為人畜共通的病毒性疾病，主要透過帶病毒的蜱蟲叮咬傳播。（疾管署提供）

記者邱芷柔／台北報導

▲「發熱伴血小板減少綜合症」的初期症狀以發燒為主，可能伴隨噁心、腹瀉、肌肉痠痛等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

致死率最高可達3成的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）再現台灣，衛福部疾管署昨公布新增1例本土病例，為北部70多歲男性，無出國史，因發燒與血小板低下住院治療，經2週治療後，已於3月16日康復出院，這也是繼2019年、2022年後，國內第3例本土個案。

北部7旬男 染「發熱伴血小板減少綜合症」

疾管署防疫醫師林詠青指出，個案有心血管疾病及中風病史，2月底出現全身無力，隔日發燒就醫，檢查發現白血球、血小板下降並合併肝腎功能異常，研判為不典型感染收治住院；因平時於住家周邊菜園活動，綜合症狀與暴露史通報檢驗，最終確診為SFTS，並轉入隔離病房。

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個案在住院期間，除發燒外，陸續出現食慾不振、噁心與嘔吐，但未見出血或神經學異常，經支持性治療後逐漸改善，檢驗數值恢復正常，完成2次PCR陰性後，解除隔離出院，目前狀況良好。

住家周邊捕獲蜱蟲 實際感染源待釐清

林詠青表示，疫調顯示，同住家人醫療接觸者共9人皆無症狀，將持續監測至3月26日。環境調查發現，個案住家周邊菜園及山區常有野生動物出沒，現場採集16隻蜱蟲，雖未檢出病毒，且非主要傳播媒介「長角血蜱」，但仍無法排除環境感染風險，實際感染來源仍待釐清。

林詠青指出，SFTS為人畜共通的病毒性疾病，主要透過帶病毒蜱蟲叮咬傳播，潛伏期約7至14天，初期以發燒為主，可能伴隨噁心、腹瀉、肌肉痠痛及血球下降，重症恐致出血或多重器官衰竭。

目前尚無特效藥，治療以支持性療法為主，整體致死率約5%至15%，但在日、韓及中國研究中死亡率可高達3成，高齡或延誤就醫者風險更高。

人畜共通病毒性疾病 目前尚無特效藥

疾管署疫情中心主任郭宏偉補充，我國自2019年出現首例本土病例以來，累計僅3例，國內流行風險低，但國際疫情持續升溫，中國每年約3000至5000例，日本及韓國近年病例數也明顯增加。

疾管署副署長林明誠也提醒，蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，多棲息於草叢與樹林，4月至10月為活動高峰。民眾從事登山、露營或農作等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、長靴，並將褲管紮入襪內，必要時，使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁的防蟲產品。活動後應檢查身體與衣物，若遭叮咬，應以鑷子小心移除，避免口器殘留體內，如出現發燒等症狀應儘速就醫並告知接觸史，以利及早診斷與治療。

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