老翁染A流併發心梗 醫院跨科救命

▲張偉俊醫師為老翁完成高難度冠狀動脈鈣化旋磨與震波氣球治療，打通其3條嚴重阻塞的冠狀動脈，減輕心臟負荷並穩定血流動力。 （豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

一名7旬老翁日前自國外旅遊回國後，出現咳嗽與呼吸困難，原以為只是一般感冒，但病情急轉直下，就醫檢查確診為A型流感重症，併發急性心肌梗塞及心因性休克，導致心肺功能急遽衰退，一度瀕臨死亡邊緣，豐原醫院將患者收治入住加護病房，啟動重症跨科整合醫療機制，成功挽回一命。

返國後持續高燒速就醫

胸腔內科醫師邱振峰提醒民眾，流感對高齡者及慢性病患者而言，可能引發嚴重心肺功能衰竭甚至多重器官併發症，近期具國外旅遊史民眾，返國後如出現持續高燒、呼吸困難、胸悶、尿量減少或意識改變等警訊症狀，應盡速就醫評估，流感流行期間，民眾應落實勤洗手、配戴口罩等防疫措施，並建議符合資格者儘早接種流感疫苗，以降低感染及重症風險。

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豐原醫院指出，老翁到院後，立即給予抗病毒藥物及呼吸與循環支持治療，但患者仍出現心因性休克，心肺功能持續惡化，心臟外科隨即決定啟動葉克膜治療，以暫時替代心肺功能，維持全身血液循環與氧氣供應，爭取黃金搶救時間。

在葉克膜支持下，心臟內科安排緊急心導管檢查，歷時7小時完成高難度冠狀動脈鈣化旋磨與震波氣球治療，成功打通3條嚴重阻塞的冠狀動脈並完成支架置放，同步放置主動脈內氣球幫浦，以提升心臟輸出量、減輕心臟負荷並穩定血流動力。

患者因休克引發腎衰竭，腎臟科也立刻介入，啟動連續性靜脈血液過濾術，透過24小時持續性血液淨化治療，協助維持體液與電解質平衡、改善代謝性酸中毒狀態，並降低多重器官衰竭風險，為後續器官功能恢復爭取寶貴時間。

在跨科團隊密切合作與整合性重症照護下，患者病況逐步穩定，心肺功能明顯改善，後續順利移除葉克膜及主動脈內氣球幫浦等維生設備，成功脫離加護病房，目前已轉入普通病房持續治療。

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