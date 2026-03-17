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瘦削女打瘦瘦針 熱量不足引發酮酸血症
記者黃美珠／新竹報導
31歲女子多天噁心、劇烈嘔吐且腹脹，向新竹臺大分院竹東院區掛急診後，被急診醫學部主任陳彥斌發現腹部有處約0.5公分的淺層瘀青，看起來像是皮下注射的痕跡，經追問，她才說近期自行施打「瘦瘦針」，確認她是因藥物併發了「酮酸血症」，經詳細檢查後給予正確治療才恢復健康。
BMI僅20 追求更瘦自費施打
這名女子的BMI僅約20，卻為追求更瘦，每週自費施打1次「瘦瘦針」，已完成第3週療程。由於藥物抑制了食慾，加上副作用，造成她持續嘔吐與脫水，身體熱量攝取不足下身體自行分解脂肪產生能量，才引發「飢餓性酮酸血症」。
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輸液代謝體內酮酸 改善嘔吐
陳彥斌立即安排她做重點照護式超音波（POCUS）和相關檢查，並給予葡萄糖水與電解質輸液幫她代謝體內的酮酸，待酮酸指數恢復正常，噁心與嘔吐症狀也就明顯改善。
他說，現在常見的注射型減重藥物多屬於GLP-1受體促效劑，可透過抑制食慾、延緩胃排空達到減重，但常見噁心、嘔吐及腹瀉等副作用。若體脂不高或未經醫師評估就自行施打，可能就會跟她一樣，因熱量攝取不足與脫水，引發酮酸血症等代謝性併發症。
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