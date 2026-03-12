先胸痛後出疹 帶狀疱疹發作徵兆

▲患者的皮疹延著單側體表感覺神經節分布，呈現集簇狀的水泡與帶狀排列的紅斑。（照片提供／江明哲）

文／江明哲

50多歲的陳先生（化名）手摀著左側胸背部、神情痛苦地走進診間表示，胸口連日灼痛，原本以為是心臟出了問題，還特地到急診做了心電圖檢查，結果一切正常。直到洗澡時發現疼痛處冒出紅疹與水泡，才驚覺狀況不單純。

檢查時可見典型單側、沿著肋間神經分布的集簇狀水泡，診斷為俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

免疫力低下 病毒潛伏攻擊

帶狀疱疹是由水痘－帶狀疱疹病毒引起。多數人在孩童時期感染水痘後，即使痊癒，病毒仍會潛伏在體內的感覺神經節中。當年紀增長、免疫力下降，或遇到天氣轉冷、日夜溫差大、壓力增加、熬夜或生病等情況時，病毒便可能再度活化，沿著神經引發發炎與皮膚病灶。

臨床上最典型的特徵是「先痛後疹」。在皮疹出現前約3-5天，患者常感覺身體單側出現刺痛、灼熱感、麻木，甚至如觸電般的疼痛，之後該處皮膚才逐漸出現紅斑與成群水泡，呈帶狀分布。

帶狀疱疹最容易被忽略的階段，正是水泡尚未出現的前驅疼痛期。這時只有疼痛、沒有皮疹，常導致誤診。發生在胸口時，可能被誤認為心臟病；出現在腰背部，可能被當成肌肉拉傷或腎結石；若影響臉部，甚至可能被誤以為牙痛或偏頭痛。

若出現不明原因的單側劇烈疼痛，合併皮膚感覺異常，務必提高警覺，及早就醫，有助及時診斷並介入治療。

黃金72小時服藥抑制

民間流傳「皮蛇繞身體一圈就會致命」，這是錯誤迷思。帶狀疱疹通常只侵犯身體單側，極少數免疫力嚴重低下的患者，才可能出現較廣泛的分布。即使病灶範圍較大，也不代表會致命，但往往意味病情較重，更需要積極治療與追蹤。

治療帶狀疱疹有所謂「黃金72小時」，在皮疹出現後3天內盡早使用口服抗病毒藥物，可抑制病毒複製、縮短病程，並降低帶狀疱疹後神經痛的風險。疼痛控制同樣是治療重點，可避免影響日後生活品質。

50歲以上可評估打疫苗

平時維持規律作息、均衡飲食與適度運動，有助提升免疫力；50歲以上或免疫功能較弱的族群，也可諮詢醫師評估施打帶狀疱疹疫苗，透過主動預防，降低發作與併發症的風險。

（作者為恩主公醫院皮膚科主治醫師）

