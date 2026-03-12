自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

先胸痛後出疹 帶狀疱疹發作徵兆

2026/03/12 05:30
先胸痛後出疹 帶狀疱疹發作徵兆

▲患者的皮疹延著單側體表感覺神經節分布，呈現集簇狀的水泡與帶狀排列的紅斑。（照片提供／江明哲）

文／江明哲

50多歲的陳先生（化名）手摀著左側胸背部、神情痛苦地走進診間表示，胸口連日灼痛，原本以為是心臟出了問題，還特地到急診做了心電圖檢查，結果一切正常。直到洗澡時發現疼痛處冒出紅疹與水泡，才驚覺狀況不單純。

檢查時可見典型單側、沿著肋間神經分布的集簇狀水泡，診斷為俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

免疫力低下 病毒潛伏攻擊

帶狀疱疹是由水痘－帶狀疱疹病毒引起。多數人在孩童時期感染水痘後，即使痊癒，病毒仍會潛伏在體內的感覺神經節中。當年紀增長、免疫力下降，或遇到天氣轉冷、日夜溫差大、壓力增加、熬夜或生病等情況時，病毒便可能再度活化，沿著神經引發發炎與皮膚病灶。

臨床上最典型的特徵是「先痛後疹」。在皮疹出現前約3-5天，患者常感覺身體單側出現刺痛、灼熱感、麻木，甚至如觸電般的疼痛，之後該處皮膚才逐漸出現紅斑與成群水泡，呈帶狀分布。

帶狀疱疹最容易被忽略的階段，正是水泡尚未出現的前驅疼痛期。這時只有疼痛、沒有皮疹，常導致誤診。發生在胸口時，可能被誤認為心臟病；出現在腰背部，可能被當成肌肉拉傷或腎結石；若影響臉部，甚至可能被誤以為牙痛或偏頭痛。

若出現不明原因的單側劇烈疼痛，合併皮膚感覺異常，務必提高警覺，及早就醫，有助及時診斷並介入治療。

黃金72小時服藥抑制

民間流傳「皮蛇繞身體一圈就會致命」，這是錯誤迷思。帶狀疱疹通常只侵犯身體單側，極少數免疫力嚴重低下的患者，才可能出現較廣泛的分布。即使病灶範圍較大，也不代表會致命，但往往意味病情較重，更需要積極治療與追蹤。

治療帶狀疱疹有所謂「黃金72小時」，在皮疹出現後3天內盡早使用口服抗病毒藥物，可抑制病毒複製、縮短病程，並降低帶狀疱疹後神經痛的風險。疼痛控制同樣是治療重點，可避免影響日後生活品質。

50歲以上可評估打疫苗

平時維持規律作息、均衡飲食與適度運動，有助提升免疫力；50歲以上或免疫功能較弱的族群，也可諮詢醫師評估施打帶狀疱疹疫苗，透過主動預防，降低發作與併發症的風險。

（作者為恩主公醫院皮膚科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中