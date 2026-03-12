凍卵救少子化？ 專家：恐延後生育

▲人工生殖中心以液態氮低溫保存卵子，為凍卵技術的重要保存方式；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

少子化持續惡化，2026年2月台灣出生人口僅6523人，創歷史新低。隨著晚婚晚育，「凍卵」成為不少女性保存生育力的選擇。醫師指出，近3年凍卵人數成長2至3成，但因法規限制需結婚才能使用，實際領用率僅14%至20%，他提醒，凍卵只是備案，建議3至5年內規劃生育。

法規限制 使用率僅14至20%

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫指出，目前生殖醫學普遍採用「玻璃化冷凍技術」，也就是透過超快速冷凍方式保存卵子。與過去的慢速冷凍相比，這項技術能大幅提高卵子的存活率，解凍後存活率可達90%以上，讓未來受精與懷孕的成功機會明顯提升。最早這項技術主要應用於癌症患者，在接受化療或放療前先凍存卵子，以保留未來生育的可能性。

隨著女性教育程度提升與職場參與增加，加上媒體與名人分享自身凍卵經驗，「社會性凍卵」近年逐漸受到關注。許多女性因工作發展、尚未結婚或尚未做好生育準備，而選擇先保存卵子，希望在未來有更多生育選擇。

不過，儘管凍卵人數逐年增加，實際使用凍存卵子的比例卻不高。賴宗炫指出，根據研究統計，社會性凍卵後真正提領卵子使用的比例僅約14%至20%。其中一個重要原因與台灣現行法規有關。依據「人工生殖法」規定，卵子解凍後進行體外受精與胚胎植入時，必須具備合法婚姻關係。許多女性是在單身狀態下選擇凍卵，若數年後仍未結婚，即使保留了卵子，也可能面臨「卵子能存卻無法使用」的困境。

此外，賴宗炫也提醒，雖然凍存技術可以保留卵子當下的品質，但若存放時間過長，仍可能因為低溫環境導致細胞受損，也就是俗稱的「凍傷」。

因此，他建議女性若選擇凍卵，最好將其視為短期備案，並在3至5年內規劃使用，以提高成功率並降低風險。

面對少子化問題，賴宗炫認為，凍卵雖然能保存較年輕的卵子品質，但也可能讓部分女性在心理上更傾向延後生育，因此未必能直接提升出生率。

提供完善育兒與家庭支持政策

他指出，若要真正改善少子化問題，除了醫療技術或凍卵補助之外，是否調整人工生殖相關法規，以及提供更完善的育兒與家庭支持政策，都將是未來政策討論的重要方向。

