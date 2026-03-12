自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

凍卵救少子化？ 專家：恐延後生育

2026/03/12 05:30
凍卵救少子化？ 專家：恐延後生育

▲人工生殖中心以液態氮低溫保存卵子，為凍卵技術的重要保存方式；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

少子化持續惡化，2026年2月台灣出生人口僅6523人，創歷史新低。隨著晚婚晚育，「凍卵」成為不少女性保存生育力的選擇。醫師指出，近3年凍卵人數成長2至3成，但因法規限制需結婚才能使用，實際領用率僅14%至20%，他提醒，凍卵只是備案，建議3至5年內規劃生育。

法規限制 使用率僅14至20%

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫指出，目前生殖醫學普遍採用「玻璃化冷凍技術」，也就是透過超快速冷凍方式保存卵子。與過去的慢速冷凍相比，這項技術能大幅提高卵子的存活率，解凍後存活率可達90%以上，讓未來受精與懷孕的成功機會明顯提升。最早這項技術主要應用於癌症患者，在接受化療或放療前先凍存卵子，以保留未來生育的可能性。

隨著女性教育程度提升與職場參與增加，加上媒體與名人分享自身凍卵經驗，「社會性凍卵」近年逐漸受到關注。許多女性因工作發展、尚未結婚或尚未做好生育準備，而選擇先保存卵子，希望在未來有更多生育選擇。

不過，儘管凍卵人數逐年增加，實際使用凍存卵子的比例卻不高。賴宗炫指出，根據研究統計，社會性凍卵後真正提領卵子使用的比例僅約14%至20%。其中一個重要原因與台灣現行法規有關。依據「人工生殖法」規定，卵子解凍後進行體外受精與胚胎植入時，必須具備合法婚姻關係。許多女性是在單身狀態下選擇凍卵，若數年後仍未結婚，即使保留了卵子，也可能面臨「卵子能存卻無法使用」的困境。

此外，賴宗炫也提醒，雖然凍存技術可以保留卵子當下的品質，但若存放時間過長，仍可能因為低溫環境導致細胞受損，也就是俗稱的「凍傷」。

因此，他建議女性若選擇凍卵，最好將其視為短期備案，並在3至5年內規劃使用，以提高成功率並降低風險。

面對少子化問題，賴宗炫認為，凍卵雖然能保存較年輕的卵子品質，但也可能讓部分女性在心理上更傾向延後生育，因此未必能直接提升出生率。

提供完善育兒與家庭支持政策

他指出，若要真正改善少子化問題，除了醫療技術或凍卵補助之外，是否調整人工生殖相關法規，以及提供更完善的育兒與家庭支持政策，都將是未來政策討論的重要方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中