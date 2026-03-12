自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

乳房切除重建 修復神經找回感覺

2026/03/12 05:30
乳房切除重建 修復神經找回感覺

▲林口長庚乳房神經重建手術，使用肋間神經移植重建乳房感覺神經。（林口長庚醫院提供）

記者羅碧／台北報導

乳房切除重建 修復神經找回感覺

▲林口長庚一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓（左起）、顯微重建整形外科主任黃嫆茹、許維恩、顯微重建整形外科主治醫師張乃仁和長庚紀念醫院副院長馮思中，說明乳房感覺重建技術。（記者胡舜翔攝）

乳癌為台灣女性發生率第1名的癌症，每年新增約1.8萬名病例，不少患者接受乳房切除手術後，即使透過乳房重建恢復外觀，乳房仍常因感覺神經被切斷而變得麻木，失去觸覺與溫度感，甚至較難察覺燙傷或外傷，影響生活品質；林口長庚醫院整形外科團隊首創「乳房神經重建」技術，在乳房重建手術中同步修復神經，協助患者逐步恢復乳房感覺。

林口長庚累積超過350例手術

林口長庚醫院表示，目前已累積超過350例手術經驗，研究成果並刊登於國際期刊《國際外科學雜誌》（International Journal of Surgery）。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主治醫師張乃仁表示，乳房皮膚與乳頭乳暈的主要感覺神經來自肋間神經，當乳房切除手術移除乳腺組織時，這些神經往往也會被切斷，使手術側乳房失去感覺。部分患者在接觸熱水袋或高溫物品時不易察覺，甚至可能因此燙傷。

張乃仁指出，過去國外多使用人工神經進行修復，但人工神經長度約7公分且費用高昂，臨床推廣並不容易。長庚團隊自2018年至2019年間開始結合乳房外科與顯微重建外科共同研究，在乳房切除與乳房重建完成後，利用胸腔內肋間神經進行延長，再將神經接到乳頭或未來乳頭位置，使神經重新生長並逐步恢復感覺。

持續復健 4年後觸感接近9成

他表示，患者術後約6個月開始出現感覺，在接受客製化復健後，約2年可恢復7-8成感覺，若持續復健，4年後甚至可接近9成。手術最大挑戰在於操作空間狹小，乳房切除手術通常僅留下約3-4公分側胸傷口，醫師需在顯微鏡下找到神經並完成吻合與延長，因此對手術技術要求相當高。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主治醫師黃嫆茹表示，乳房重建過去多著重外觀，但近年逐漸朝兼顧功能的方向發展。若乳房缺乏感覺，患者較難察覺燙傷或外傷，因此在條件允許下，醫師會評估是否同步進行神經重建。

心理健康、性生活均改善

長庚團隊針對132名接受乳頭保留乳房切除手術的患者進行前瞻性研究。結果顯示，接受神經重建者在整體滿意度、心理社交健康及性生活品質評分上，均明顯優於未接受神經重建者，且皮膚發炎、搔癢與濕疹等不適症狀也顯著減少。

藝人許維恩昨天也以患者身分，提醒女性，乳癌並不可怕，應定期檢查，若有病變，應及早治療，不要拖。

