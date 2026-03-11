疾管署示警︰15至24歲染梅毒 去年增8％

▲梅毒不痛不癢，若未治療恐擴散至全身；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲林詠青醫師（右）提醒，梅毒初期常出現無痛性潰瘍，容易被忽略，安全性行為與定期篩檢是預防關鍵。（記者侯家瑜攝）

國內梅毒疫情持續上升，尤其15至24歲年輕族群病例逐年增加。醫師指出，梅毒初期常出現不痛不癢的潰瘍，容易被忽略，若未治療可能擴散至全身甚至影響神經與心血管。疾管署提醒，安全性行為與定期篩檢是預防關鍵，若發生不安全性行為，應在72小時內就醫評估使用暴露後預防性投藥（PEP）。

使用保險套、定期篩檢 預防關鍵

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，2025年新增HIV感染879例、淋病6417例，較2024年分別下降12%與16%；但梅毒仍持續增加，2025年新增9935例，較2024年的9737例增加約2%。主要感染族群仍以25至34歲為主，但15至24歲族群新增1892例，較2024年1754例增加約8%，呈現逐年上升趨勢。

此外，M痘自2023年納入法定傳染病監測以來已累計521例確診，2026年也新增7例本土病例，顯示年輕族群性傳染病風險仍需持續關注。

防疫醫師林詠青表示，梅毒、HIV感染與淋病等性傳染病多透過未戴保險套的性行為傳播，且可能同時感染多種性病。

梅毒病程變化多，部分階段症狀不明顯，甚至會自行消退，容易讓感染者誤以為痊癒。感染後約10至90天會出現第一期症狀，如生殖器不痛不癢的潰瘍（硬性下疳）或淋巴腺腫大；若未治療，約4至10週後進入第2期，病原體經血液擴散至全身，可能出現手掌、腳底或身體皮疹，以及發燒、喉嚨痛等症狀。若持續未治療，疾病可能進入潛伏期，感染約3至7年後甚至發展為第3期梅毒，造成皮膚或器官梅毒腫，並可能引發心血管或神經系統病變，嚴重時危及生命。

不安全性行為 72小時內就醫評估

他提醒，預防仍以安全性行為、正確使用保險套及定期篩檢為關鍵。

疾管署副署長林明誠表示，若發生不安全性行為，應在72小時內盡速就醫，經醫師評估後可使用PEP，並連續服藥28天，可大幅降低感染HIV的風險。

他也提醒，國內淋病菌株對多種抗生素抗藥性比例已相當高，不建議自行購買抗生素服用，以免增加抗藥性風險。

