自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

疾管署示警︰15至24歲染梅毒 去年增8％

2026/03/11 05:30
疾管署示警︰15至24歲染梅毒 去年增8％

▲梅毒不痛不癢，若未治療恐擴散至全身；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

疾管署示警︰15至24歲染梅毒 去年增8％

▲林詠青醫師（右）提醒，梅毒初期常出現無痛性潰瘍，容易被忽略，安全性行為與定期篩檢是預防關鍵。（記者侯家瑜攝）

國內梅毒疫情持續上升，尤其15至24歲年輕族群病例逐年增加。醫師指出，梅毒初期常出現不痛不癢的潰瘍，容易被忽略，若未治療可能擴散至全身甚至影響神經與心血管。疾管署提醒，安全性行為與定期篩檢是預防關鍵，若發生不安全性行為，應在72小時內就醫評估使用暴露後預防性投藥（PEP）。

使用保險套、定期篩檢 預防關鍵

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，2025年新增HIV感染879例、淋病6417例，較2024年分別下降12%與16%；但梅毒仍持續增加，2025年新增9935例，較2024年的9737例增加約2%。主要感染族群仍以25至34歲為主，但15至24歲族群新增1892例，較2024年1754例增加約8%，呈現逐年上升趨勢。

此外，M痘自2023年納入法定傳染病監測以來已累計521例確診，2026年也新增7例本土病例，顯示年輕族群性傳染病風險仍需持續關注。

防疫醫師林詠青表示，梅毒、HIV感染與淋病等性傳染病多透過未戴保險套的性行為傳播，且可能同時感染多種性病。

梅毒病程變化多，部分階段症狀不明顯，甚至會自行消退，容易讓感染者誤以為痊癒。感染後約10至90天會出現第一期症狀，如生殖器不痛不癢的潰瘍（硬性下疳）或淋巴腺腫大；若未治療，約4至10週後進入第2期，病原體經血液擴散至全身，可能出現手掌、腳底或身體皮疹，以及發燒、喉嚨痛等症狀。若持續未治療，疾病可能進入潛伏期，感染約3至7年後甚至發展為第3期梅毒，造成皮膚或器官梅毒腫，並可能引發心血管或神經系統病變，嚴重時危及生命。

不安全性行為 72小時內就醫評估

他提醒，預防仍以安全性行為、正確使用保險套及定期篩檢為關鍵。

疾管署副署長林明誠表示，若發生不安全性行為，應在72小時內盡速就醫，經醫師評估後可使用PEP，並連續服藥28天，可大幅降低感染HIV的風險。

他也提醒，國內淋病菌株對多種抗生素抗藥性比例已相當高，不建議自行購買抗生素服用，以免增加抗藥性風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中