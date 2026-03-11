自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

全民瘋棒球喊到「燒聲」 醫︰當心聲帶發炎出血

2026/03/11 05:30
全民瘋棒球喊到「燒聲」 醫︰當心聲帶發炎出血

▲邱建仁醫師提醒，聲音沙啞狀況若持續超過2週仍未見好轉，絕對不能輕忽，必須尋求專業醫療協助。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

全民瘋棒球喊到「燒聲」 醫︰當心聲帶發炎出血

▲全民瘋棒球，近日不少民眾因大聲加油出現「燒聲」，醫師提醒，最佳解方就是好好休息。（記者陳建志翻攝）

世界棒球經典賽熱潮席捲全台，球迷們為了幫台灣隊加油打氣，無不大聲吶喊，不少民眾賽後出現聲音沙啞、喉嚨疼痛等狀況，醫師提醒，看似平常的「燒聲」，背後可能隱藏聲帶急性發炎，甚至聲帶出血風險，最佳解方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變成慢性聲帶傷害甚至出現聲帶瘜肉等問題。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師邱建仁表示，近日診間出現不少聲音沙啞的民眾，一問之下，才知道原來是太用力幫台灣隊加油導致「燒聲」，甚至有民眾全家都喊到沙啞，笑稱：「只要贏球就值得了。」

急性聲帶炎 休息是最佳療法

邱建仁指出，當民眾情緒激昂大聲喊叫，這種高強度的用聲方式對喉嚨的傷害極大，首當其衝的就是聲帶，因為聲帶發聲時會閉合且高速振動，當長時間大聲吶喊或用力拉扯嗓子時，聲帶會產生劇烈的撞擊，導致局部組織急性發炎或水腫。

出血疼痛 恐須侵入性治療

邱建仁表示，急性聲帶炎最佳療法就是讓聲帶好好休息，若持續過度使用嗓音，聲帶上的微血管可能會破裂出血，甚至形成「出血性瘜肉」，因瘜肉會干擾聲帶的正常閉合與振動，讓聲音聽起來不僅沙啞，甚至會有「卡卡的」異物疼痛感，嚴重者可能得接受微創手術等侵入性治療。

邱建仁提醒，包括老師、業務員或客服人員，因平常就需頻繁說話，若球賽期間大聲喊叫，聲帶受損機率會大幅提升，最關鍵、也最有效的治療方式就是「讓聲帶好好休息」，讓聲帶黏膜有足夠的時間進行自我修復與消腫，而非一味靠消炎藥物止痛。若沙啞狀況持續2週仍未好轉，也絕對不能輕忽，須尋求專業醫療協助。

他呼籲，民眾在享受熱血賽事時，也應兼顧喉嚨的保護，在飲食方面，應暫時遠離具有刺激性的食物，包括酒類、辛辣、油炸油膩、甜食、碳酸飲料等飲食類型，這些食物容易引起胃食道逆流，進而加重喉嚨黏膜的刺激與負擔。

此外，不好消化的食物也應盡量避免，維持消化系統的健康對喉嚨環境的穩定也有助益，再搭配聲帶休息，才是守護聲帶的不二法門。

