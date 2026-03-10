自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

7旬婦1天心跳驟停5024次 病竇症候群作祟

2026/03/10 05:30
7旬婦1天心跳驟停5024次 病竇症候群作祟

▲無導線節律器植入手術約1小時，傷口僅為血管穿刺大小。 （中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

7旬婦1天心跳驟停5024次 病竇症候群作祟

▲林圀宏醫師為患者植入心房無導線節律器，改善婦人長期頭暈、甚至會昏倒的症狀，心跳也恢復到每分鐘60下。 （記者廖雪茹攝）

75歲婦人長期頭暈、甚至會昏倒，就醫經24小時心電圖顯示，她因竇房結停止放電，1天心跳暫停可達到5024次，最長2秒，心跳一度只有每分鐘32下，導致腦部短暫缺血眼前發黑，心臟科醫師診斷為病竇症候群，植入心房無導線節律器後，症狀改善，心跳恢復到設定的每分鐘60下。

植入無導線節律器 助恢復心跳

中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長、心臟科醫師林圀宏指出，病竇症候群是指心臟的天然節律點「竇房結」機能退化或異常，無法產生正常電脈衝，導致心跳過慢（每分鐘小於50）。

病竇症候群若未治療，因心臟跳動功能退化，會導致心跳過慢或停跳，嚴重時會因腦部缺血引發頻繁暈厥、跌倒意外，甚至心臟衰竭或猝死。

林圀宏表示，無導線節律器最大的優點，就是沒有導線，也沒有胸前傷口。醫師經由鼠蹊部股靜脈，以導管將圓柱狀節律器送入心臟，並以其前端螺旋構造固定於心房或心室內，節律器直接釋放電流刺激心房或心室的肌肉收縮，改善心跳緩慢問題，由於裝置與穿刺傷口距離遠，即使局部傷口出現感染，也不需移除心臟內的節律器，大幅降低併發症風險。

林圀宏指出，過去10年，無導線節律器多僅能置放於右心室，去年底起，新一代裝置已可置放於右心房。若病人僅有竇房結問題，可單獨置放心房節律器；若同時合併房室傳導阻斷，則需分別於心房與心室各置放1顆，透過藍牙技術彼此溝通，維持心房先收縮、心室後收縮的生理節律。

林圀宏表示，健保目前給付對象為雙側鎖骨下靜脈阻塞、無法置放傳統導線者。部分活動量大的患者，如務農或經常打高爾夫、網球者，因擔心胸前異物影響揮拍動作，或不想有節律器導線造成風險，也會選擇自費植入無導線節律器。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中