7旬婦1天心跳驟停5024次 病竇症候群作祟

▲無導線節律器植入手術約1小時，傷口僅為血管穿刺大小。 （中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

▲林圀宏醫師為患者植入心房無導線節律器，改善婦人長期頭暈、甚至會昏倒的症狀，心跳也恢復到每分鐘60下。 （記者廖雪茹攝）

75歲婦人長期頭暈、甚至會昏倒，就醫經24小時心電圖顯示，她因竇房結停止放電，1天心跳暫停可達到5024次，最長2秒，心跳一度只有每分鐘32下，導致腦部短暫缺血眼前發黑，心臟科醫師診斷為病竇症候群，植入心房無導線節律器後，症狀改善，心跳恢復到設定的每分鐘60下。

植入無導線節律器 助恢復心跳

中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長、心臟科醫師林圀宏指出，病竇症候群是指心臟的天然節律點「竇房結」機能退化或異常，無法產生正常電脈衝，導致心跳過慢（每分鐘小於50）。

病竇症候群若未治療，因心臟跳動功能退化，會導致心跳過慢或停跳，嚴重時會因腦部缺血引發頻繁暈厥、跌倒意外，甚至心臟衰竭或猝死。

林圀宏表示，無導線節律器最大的優點，就是沒有導線，也沒有胸前傷口。醫師經由鼠蹊部股靜脈，以導管將圓柱狀節律器送入心臟，並以其前端螺旋構造固定於心房或心室內，節律器直接釋放電流刺激心房或心室的肌肉收縮，改善心跳緩慢問題，由於裝置與穿刺傷口距離遠，即使局部傷口出現感染，也不需移除心臟內的節律器，大幅降低併發症風險。

林圀宏指出，過去10年，無導線節律器多僅能置放於右心室，去年底起，新一代裝置已可置放於右心房。若病人僅有竇房結問題，可單獨置放心房節律器；若同時合併房室傳導阻斷，則需分別於心房與心室各置放1顆，透過藍牙技術彼此溝通，維持心房先收縮、心室後收縮的生理節律。

林圀宏表示，健保目前給付對象為雙側鎖骨下靜脈阻塞、無法置放傳統導線者。部分活動量大的患者，如務農或經常打高爾夫、網球者，因擔心胸前異物影響揮拍動作，或不想有節律器導線造成風險，也會選擇自費植入無導線節律器。

