健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

58歲女心臟手術後 勇闖聖母峰基地

2026/03/10 05:30
58歲女心臟手術後 勇闖聖母峰基地

▲童綜合醫院心臟外科鄭伯智醫師（左2）及團隊與達文西機械手臂系統合照。 （記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

58歲女心臟手術後 勇闖聖母峰基地

▲攜帶型遠端監控心電圖儀器「Doctor home」。（記者歐素美攝）

58歲王姓女子因罹患風濕性瓣膜狹窄，常呼吸急促又不願接受開心手術，2021年5月因病情惡化，經童綜合醫院心臟外科醫師鄭伯智進行達文西微創心臟瓣膜置換手術，傷口僅為5個小切口，術後1週返家休養，並持續服藥控制心臟衰竭，去年使用攜帶型遠端監控心電圖儀器「Doctor home」順利攀登海拔5364公尺的聖母峰前進基地，挑戰極限。

Doctor home為童醫院與鴻海公司合作開發，以方便網路即時監控病患心電圖、血氧、血壓變化，可將資料在雲端儲存1年，就算患者遠在國外也可即時收訊，馬上給予適當醫療建議。

攜帶型「Doctor home」隨行 遠端監控

王女手術後經常跟著丈夫攀登百岳，2025年5月使用「Doctor home」，經醫師鄭伯智評估確認後，開始籌畫攀登海拔高達5364公尺的聖母峰前進基地，因該處氧氣濃度只有平地的一半，攀登者血氧常只剩60%。

王女雖接受過心臟手術，但攀登過程血氧濃度始終保持在72%以上，完全沒有頭痛，嘔吐，噁心的高原反應，心電圖監測也是心律正常，並成功抵達聖母峰前進基地。

鄭伯智表示，國內心臟手術執行至今超過60年，平均手術成功率超過90%，但是一般心臟病患者只要聽到需要手術治療，就立刻拒於千里之外，甚至選擇服藥或保守等支持療法，但保守療法，有時會帶來病情惡化，讓患者悔不當初。

鄭伯智指出，童綜合醫院心臟外科執行達文西微創心臟手術近5年，病患人數超過150例，手術後疾病復發比例小於5%，手術成功率高的主因在於微創手術方式選擇正確，術後持之以恆復健，加上醫院使用遠端心電圖即時監控，達成最佳的醫病關係。

