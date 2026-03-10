自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

9旬糖友腳麻劇痛 血管阻塞惹禍

2026/03/10 05:30
9旬糖友腳麻劇痛 血管阻塞惹禍

▲9旬翁（中）大腿股動脈幾乎阻塞，澄清醫院安排微創經皮血管成形術。 （澄清醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

9旬糖友腳麻劇痛 血管阻塞惹禍

▲患者血管阻塞造成嚴重下肢缺血。 （澄清醫院提供）

3月氣候多變，台中西屯區9旬翁因天氣轉冷，左腳掌痛到連輕觸都無法忍受，經澄清綜合醫院中港分院進行超音波檢查，發現患者左側大腿股動脈幾乎完全阻塞，小腿血流幾乎測不到，診斷為血管阻塞造成嚴重下肢缺血，進行微創經皮血管成形術恢復血流，讓他開心說：「冰冷的左腳變得很溫暖。」

微創經皮血管成形術 打通血路

這名90歲老翁過年前感覺左腳掌疼痛，約1週後，左腳掌漸發紫，疼痛從局部延伸至整隻左腿，幾天內疼痛迅速加劇，趕往澄清醫院接受治療，醫療團隊檢查發現，患者左腿明顯冰冷摸不到脈搏，研判為嚴重下肢血管阻塞，再經超音波檢查發現，左側大腿股動脈幾乎完全阻塞，醫療團隊評估後，立即安排微創經皮血管成形術。

澄清醫院介入性血管科主任張耿豪說，患者長期有糖尿病及高血壓病史，因末梢循環較差，即使只是看似微小足部傷口，也可能因血流不足而迅速惡化，相較於傳統外科手術，微創經皮血管成形術傷口小、出血少且恢復快，並在保留肢體前提下，盡可能減少需要外科切除範圍，特別適合高齡與慢性病患者。

微創經皮血管成形術（PTA）臨床主要用於擴張狹窄或阻塞血管，健保給付基本治療，但若使用特殊塗層球囊、支架等自費耗材，費用約需數萬元。

醫療團隊僅在患者鼠蹊部，留下極小穿刺傷口，透過導管進入血管，以旋轉式斑塊切除系統，清除大量且厚重血管斑塊，再放置支架撐開血管，成功恢復患者下肢血流。

患者經打通血管後，手術當天左腳疼痛明顯緩解，術後追蹤超音波看到腿部血流恢復暢通，爺爺說，冰冷左腳變得溫暖，幾天後腳不痛了，重新找回生活自主與尊嚴。

