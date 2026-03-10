全台52萬人陷青光眼危機 新型微創手術 延緩視野惡化

▲醫師提醒治療目標不是恢復視力，而是延緩視神經惡化。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

▲青光眼除了藥物與雷射治療，近年發展的微創導管濾泡手術傷口小、恢復快，有助延緩視野惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

每年3月第2週為世界青光眼週，提醒民眾重視青光眼防治。國內統計，全台青光眼患者已超過52.5萬人，且約50%至80%患者並未察覺自己罹病。醫師指出，判斷病情關鍵指標為視野檢查中的MD值（視野缺損值），若惡化速度過快恐導致失明。除了藥物與雷射治療，近年發展的微創導管濾泡手術傷口小、恢復快，有助延緩視野惡化，讓患者兼顧視力與生活品質。

不是老年病 4患者有1人屬年輕型

台灣青光眼關懷協會理事長呂大文表示，許多人以為眼壓正常就沒有問題，但亞洲族群約有85%屬於正常眼壓型青光眼，比例遠高於全球平均約40%。因此臨床上除了量測眼壓，更重要的是觀察視神經功能及視野變化。

請繼續往下閱讀...

而青光眼已不再只是老年疾病，每4名患者就有1人屬於年輕型青光眼。在日常預防與保養方面，他建議在光線充足環境下使用3C產品，避免長時間處於黑暗環境，以免瞳孔放大造成眼壓升高；同時維持規律作息與充足睡眠，避免熬夜與情緒劇烈波動，以降低眼壓變化；高度近視、有家族史或長期使用類固醇者屬高風險族群，建議35歲以上定期眼科檢查。

三軍總醫院青光眼專科醫師陳怡豪指出，MD值是評估青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標。一般而言，0至-6dB屬輕度、-6至-12dB為中度，小於-12dB則屬重度，若接近-30dB代表視野嚴重受損、已逼近失明。

他提醒，青光眼治療的目標不是恢復視力，而是減緩MD值惡化速度，「若MD值每年下降超過1dB，10至20年內可能出現嚴重視力損害；若能控制在每年約0.2至0.3dB，多數患者一輩子都有機會避免失明。」

藥物控制不佳時 應詢問進階治療

長庚醫院青光眼科醫師李泳松表示，青光眼治療以藥物、雷射與手術為主，通常先以點眼藥水作為第一線治療；若使用2至3種藥物仍控制不佳、副作用難以忍受或眼壓波動大，應與醫師討論進階治療。近年發展的微創導管濾泡手術可植入導管建立房水引流通道，傷口小、恢復快，多數可門診完成，恢復期約1至2週。陳怡豪表示，單眼手術費用約7萬至10萬元，通常由青光眼專科醫師於大型醫院進行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法