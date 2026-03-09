自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

什麼都不能吃好憂鬱 煮食調整療癒長輩心靈

2026/03/09 05:30
什麼都不能吃好憂鬱 煮食調整療癒長輩心靈

▲香煎肉片泡麵。 （照片提供／陳彥甫）

文／陳彥甫

根據衛生福利部國民健康署2022年追蹤調查，台灣65到74歲長者憂鬱症盛行率約11.7%，75歲以上更高達19.7%，這些數字背後，是無數沉默的餐桌。造成老人憂鬱的原因很多，失能、喪偶、退化、慢性病、孤單，但我們往往忽略一件事，那就是飲食剝奪感。

控制疾病不能變成飲食剝奪

臨床上，曾遇見一位糖尿病阿公，家人出於關心，對他的飲食嚴格限制，這不能吃、那不能碰，水果要秤重，飯要計算，零食不准碰。他常向我抱怨說：「連吃這件事，我都不能自己決定，人活著還有啥意義？」這不是嘴饞，而是失去選擇權的悲傷。

這件事讓我深深反思，我們是不是把疾病控制，變成控制一個人的存在？

任何食物都可以吃。真正要調整的是份量與頻率，而不是完全剝奪！服務老人機構多年，常聽長者喊著：「我想吃泡麵！」但早被貼上高鹽、不健康標籤的泡麵，卻是許多長者年輕時加班的記憶、外出工作的滋味，是某種青春的符號。

每週1餐並調整一下煮食方法，減少調味包用量、增加蛋白質與蔬菜，那碗泡麵未必是毒藥，甚至可能是療癒心靈的一餐。

◎香煎肉片泡麵

●食材：麵身、調味包、肉片、五香粉、醬油、蛋。

●做法：

1.五香粉和醬油混勻，將肉片醃製5-10分鐘，取出；放入煎鍋中煎熟，備用。

2.蛋煎熟備用。

3.麵身用熱水泡熟，撈出，加少量調味包拌勻入味。

4.擺盤，開吃。

營養提醒：蛋、肉能增加蛋白質的攝取，肉品醃製時間不長及調味包減量，皆可降低鹽的攝取。

（作者為營養師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中