什麼都不能吃好憂鬱 煮食調整療癒長輩心靈
文／陳彥甫
根據衛生福利部國民健康署2022年追蹤調查，台灣65到74歲長者憂鬱症盛行率約11.7%，75歲以上更高達19.7%，這些數字背後，是無數沉默的餐桌。造成老人憂鬱的原因很多，失能、喪偶、退化、慢性病、孤單，但我們往往忽略一件事，那就是飲食剝奪感。
控制疾病不能變成飲食剝奪
臨床上，曾遇見一位糖尿病阿公，家人出於關心，對他的飲食嚴格限制，這不能吃、那不能碰，水果要秤重，飯要計算，零食不准碰。他常向我抱怨說：「連吃這件事，我都不能自己決定，人活著還有啥意義？」這不是嘴饞，而是失去選擇權的悲傷。
這件事讓我深深反思，我們是不是把疾病控制，變成控制一個人的存在？
任何食物都可以吃。真正要調整的是份量與頻率，而不是完全剝奪！服務老人機構多年，常聽長者喊著：「我想吃泡麵！」但早被貼上高鹽、不健康標籤的泡麵，卻是許多長者年輕時加班的記憶、外出工作的滋味，是某種青春的符號。
每週1餐並調整一下煮食方法，減少調味包用量、增加蛋白質與蔬菜，那碗泡麵未必是毒藥，甚至可能是療癒心靈的一餐。
◎香煎肉片泡麵
●食材：麵身、調味包、肉片、五香粉、醬油、蛋。
●做法：
1.五香粉和醬油混勻，將肉片醃製5-10分鐘，取出；放入煎鍋中煎熟，備用。
2.蛋煎熟備用。
3.麵身用熱水泡熟，撈出，加少量調味包拌勻入味。
4.擺盤，開吃。
營養提醒：蛋、肉能增加蛋白質的攝取，肉品醃製時間不長及調味包減量，皆可降低鹽的攝取。
（作者為營養師）
