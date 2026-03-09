眼皮跳不停不是中風 多為自律神經失調

▲陳先生右臉皮不斷抽動，以為是中風前兆，後來經檢查後確定是自律神經失調。（記者顏宏駿攝）

記者顏宏駿／彰化報導

▲陳先生因右眼皮跳動，到彰化醫院求診。（記者顏宏駿攝）

現年60歲的陳先生，近3週來右上方眼皮持續抽動不止，頻率與強度遠超以往，讓他憂心忡忡擔心是中風的前兆。經衛福部彰化醫院眼科醫師粘展瑋檢查後，確認其眼壓正常，並無器質性病變，診斷為「自律神經失調」導致的眼皮不停抽動。

「眼瞼痙攣」臨床上常見

粘展瑋表示，陳先生眼壓處於正常範圍，角膜、視網膜及視神經均無異常，也不是青光眼或其他器質性病變，眼睛多休息會慢慢好轉。這種眼皮跳動不止的案例在臨床上並不罕見，醫學上稱之為「眼瞼痙攣」，主要是眼輪匝肌受神經影響而不自主收縮，通常與「自律神經失調」有關，但也有少數的眼皮跳動是腦部或眼部疾病所致，一般而論，不太可能是中風徵兆。

粘展瑋說，眼皮跳動的常見誘因包括熬夜、壓力大、精神緊繃、咖啡因攝取過多、用眼過度等，都可能影響自律神經平衡，導致肌肉反覆跳動。有些患者甚至會連續跳動數週，甚至超過1、2個月，雖然不太舒服，但並不罕見。民眾對此不必過度恐慌，但也不宜長期忽視，適時就醫、找出原因，才能真正安心。

粘展瑋表示，真正需要特別注意的是眼皮跳動嚴重到影響張眼，甚至出現臉部其他肌肉不自主抽動，這類情況就屬於較嚴重的眼瞼痙攣，臨床上可考慮施打肉毒桿菌素，助於放鬆肌肉、改善症狀，效果普遍不錯。

打肉毒桿菌素可放鬆肌肉

粘展瑋也提醒，若眼皮跳動合併視力模糊、眼痛、頭痛、肢體無力或口齒不清等症狀，有可能不是單純的眼皮跳動問題，就應盡速就醫檢查。

