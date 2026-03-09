自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

打破迷思拒當複製臉 醫美轉向保養、抗衰

2026/03/09 05:30
打破迷思拒當複製臉 醫美轉向保養、抗衰

▲女性醫美觀念已從改變五官轉為自然保養，也把醫美視為抗衰老管理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

近年女性自我照顧成為熱門話題，醫美觀念也悄悄改變。過去不少人做醫美是因為容貌焦慮，希望變得像某位明星或網紅；但醫師觀察，如今女性對醫美的看法出現明顯轉變，從追求改變五官，轉向自然保養與抗衰管理。不過臨床仍常見兩大迷思，包括做得越多、劑量越滿就越有效，以及只重視外表卻忽略身體內在狀態，反而可能讓醫美效果不自然或難以持久。

不再單純追求外型改變

維爾美診所院長劉浩文表示，過去門診常見女性帶著別人的照片，希望「變成這樣的臉」，但近幾年女性醫美觀念出現明顯翻轉，越來越多人把醫美視為抗衰老管理與「預防醫學」，而非單純追求外型改變。

他指出，現在女性更在意的是一種自然的高級感，也就是看起來沒有動太多手腳，但整體氣色變好、膚質更細緻、臉部輪廓更緊緻，疲憊感減少，整體狀態更好。許多女性也逐漸把醫美視為高端的日常保養，透過科學方式延緩老化，希望在不同年齡階段都能維持最佳狀態，這也是一種「悅己型保養」。

做越多、劑量越滿更不自然

不過醫美門診中仍存在不少迷思。劉浩文指出，臨床最常見的錯誤觀念之一，就是認為做得越多、劑量越滿效果越好。有些人把各種熱門療程或針劑同時施作，但每個人的皮膚耐受度與臉部解剖構造不同，過度疊加反而可能增加組織負擔，甚至出現臉部不自然的「塑膠感」，也就是俗稱的「饅化」。

另一個常見迷思則是只關注外表，忽略身體內在狀態。劉浩文說，有些人認為只要打雷射或微整形就能抗老，但如果長期熬夜、壓力大、代謝失衡或體重變化過大，都可能加速老化。真正有效的抗衰老應該是「內外兼修」，除了醫美療程，也要搭配健康生活與身體機能管理，效果才會自然且持久。

不建議盲目跟從、過度干預

他也提醒，醫美最不建議的行為是盲目跟風與過度干預。例如過度填充玻尿酸或其他填充物，為了追求臉部澎潤感，卻導致表情僵硬、失去原本臉部立體感；或是過度頻繁進行電波、音波拉提等高能量療程，若超出組織修復能力，反而可能讓臉部看起來過度緊繃、不自然。

劉浩文認為，女性不需要被社群媒體濾鏡與容貌焦慮綁架，建議把健康與保養視為長期投資，在每個年齡階段都照顧好自己，維持最自在、也最自信的樣貌。

