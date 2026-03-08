迎春「走」好運 健康打底好時機

▲弓箭步。（照片提供／黃映綺）

文／黃映綺

▲梨狀肌伸展。（照片提供／黃映綺）

度過寒冷的冬天，迎接春天來臨，正是讓身體重新活動、為健康打底的好時機。運動不必一下子做得很激烈，可以從走路、爬小坡或踏青開始，讓自己微微喘氣，但仍能一口氣說出5-6個字即可。

▲腿後肌伸展。（照片提供／黃映綺）

對平時運動量較少的人來說，登高或久走後常會出現下肢痠痛，此時適度伸展能幫助肌肉放鬆、減少不適。

請繼續往下閱讀...

▲臀肌伸展。（照片提供／黃映綺）

●臀肌伸展：將右腳彎曲、用左手帶動向左側拉伸，同時可將右手平放於地板上，感覺到右臀會有被拉緊的感覺後，停留在這個位置15-20秒，共執行3-5次。

●梨狀肌伸展：將右腳屈膝並橫跨於左大腿上，左手將左側大腿向肚子拉近、同時右手推右膝遠離肚子，會感覺到右後方的屁股有緊緊的感覺。持續15-20秒、共3-5次。

●腿後肌伸展：右腳輕鬆地區起、左膝伸直且左腳踝勾起，想像要跳水的感覺，將雙手拋物線形划過天空後、落在左腳上，注意過程中仍需要維持左膝伸直且左腳踝勾起，此時會感覺到左腳後側大腿、小腿都會有一點緊繃感。持續15-20秒、共3-5次。

●弓箭步：將右腳彎曲踩在前方、左腳維持在後方。可以將手放在牆壁上，將身體重心前移、意圖想要「推倒長城」，此時會覺得右腳大腿前側痠痠的、左小腿後側緊緊的。此動作可反覆來回10-15下。

（作者為彰化基督教醫院物理治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法