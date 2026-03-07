自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

小寶貝學講話 家長必修3觀念4策略

2026/03/07 05:30
小寶貝學講話 家長必修3觀念4策略

▲親子共讀可以從有聲書和操作書開始。（照片提供／洪藝真）

文／洪藝真

小寶貝學講話 家長必修3觀念4策略

▲家長和孩子一起敘述所見所聞，促進學習。（照片提供／洪藝真）

無論是24小時全年無休的全職父母，還是早出晚歸與時間賽跑的職業父母，要怎麼顧及學齡前幼兒的語言發展呢？提供幾個陪伴學習語言的觀念和生活實用小策略。

小寶貝學講話 家長必修3觀念4策略

▲帶領描述，提升孩子的詞彙量。（照片提供／洪藝真）

面對面陪伴 稱讚孩子的努力更勝結果

小寶貝學講話 家長必修3觀念4策略

▲給予正向回應。（照片提供／洪藝真）

●觀念1：面對面全心高品質陪伴最優，但必須兼顧其他事時，能讓孩子感覺你在關注也很好，例如看著孩子笑著說：「哇！你拿車子！叭叭叭…」

●觀念2：常跟孩子接觸的所有人（包含同住家人）都可以成為孩子的溝通好夥伴喔！

●觀念3：溝通包含「非語言」和「語言」，非語言包含動作（點頭/搖頭）、手勢（指著物品）、臉部表情等等，兩者方式並行，能更快累積成功且開心的溝通經驗。

●策略1：你們在哪裡、看到什麼、在做什麼，都說給孩子聽，「哇，你畫的蘋果好圓喔！」、「超市有好多水果喔！有西瓜、蘋果、香蕉…」。

●策略2：和孩子玩各種有趣的聲音，並且幫孩子說出想法：「貓咪喵~」、「飛機來了！咻~」、「啊喔！掉了」、「還想玩」、「你在唱歌啊」，當孩子體會「發聲」很有趣、能更快達到目的或得到更好的回應，就會繼續努力。

●策略3：每天親子共讀，讓孩子感受「一起看故事好開心」，幾分鐘也好，從有聲書和操作書開始「玩」起。「哇！你看，挖土機在挖什麼？」、「媽媽準備了哪些水果？」

●策略4：稱讚孩子的努力更勝結果：對於孩子的付出給予正向反應，當孩子有突破則給予更多或強力的回應，孩子會更願意嘗試和學習！

◎健康小叮嚀：可參考《兒童健康手冊》的兒童發展表或搜尋「語言發展里程碑」，若發現語言能力有落後，建議快找語言治療師評估諮詢。

（作者為鹿港基督教醫院語言治療師）

