健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長期咳嗽好不了？醫：「非典型感染」拖久恐傷心肺

2026/03/07 05:30
長期咳嗽好不了？醫：「非典型感染」拖久恐傷心肺

▲長期反覆咳嗽、治療效果不佳，應就醫評估，找出真正原因，並規律治療，才能避免呼吸道功能持續受損；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

長期咳嗽反覆發作，不少人被診斷為過敏、氣喘或慢性支氣管炎，卻始終難以根治。中心綜合醫院內科主治醫師謝從閭指出，門診中相當比例患者其實可能屬於「非典型感染」，因症狀不明顯、檢驗不易確診，常被忽略，久而久之甚至可能導致心肺功能惡化。

謝從閭表示，呼吸道問題往往不是急性爆發，而是長期、緩慢進展。許多患者僅覺得氣不夠、偶爾乾咳或清喉嚨，未必發燒，也沒有明顯濃痰，但呼吸道可能長期處於慢性發炎狀態。他形容，就像手上長繭並非一週形成，而是日積月累造成；肺部功能若未妥善處理，也可能逐漸下滑，「等到掉到懸崖下才發現，往往已沒有太多逆轉空間。」

治療核心在「清痰」非單純止咳

他指出，人體呼吸道本身存在大量共生菌，臨床上真正需要治療的，是細菌已侵犯組織並引發發炎反應的情況，而非單純檢驗陽性。部分沒有細胞壁的微生物，如黴漿菌、披衣菌等，在檢驗與判讀上較不容易確認，也增加診斷困難。

謝從閭分享，1名醫界高齡前輩多年來反覆咳嗽，過去被視為過敏或慢性支氣管炎，止咳藥與氣管擴張劑效果有限。後來因肺炎住院，他評估可能存在慢性感染，給予窄效抗生素合併化痰藥治療後，症狀逐漸改善；另有1名70多歲男性因長期咳嗽未規律治療，最終出現心肺衰竭徵象，提醒慢性呼吸道發炎若拖延不治，可能增加心臟負荷。

謝從閭表示，治療慢性咳嗽的核心在於「清痰」，而非單純止咳。許多氣喘或喘鳴症狀其實與痰液堵塞有關，「痰出來就不喘了」。若只給氣管擴張劑或止咳藥，未處理感染與痰液問題，效果往往有限。

小口慢含溫水 少吃冰冷食物

對於症狀較輕微者，他建議避免冰冷食物刺激呼吸道，喝水以小口慢含溫水或溫茶為佳，也可含酸梅或檸檬片促進唾液分泌；睡覺時可用口罩或薄布遮住口鼻，避免夜間張口呼吸造成乾燥；並可適度補充益生菌，協助調整腸道菌相與免疫平衡。

他提醒，咳嗽成因複雜，包括空氣污染、過敏、病毒及細菌等，不能一概而論。但若反覆久咳、常被當作過敏卻療效不佳，應進一步評估是否存在非典型感染，及早診斷與規律治療，才能避免慢性傷害走向不可逆階段。

