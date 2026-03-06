台癌建議 癌友心理諮商納健保

▲台灣癌症基金會昨舉辦「癌症心理社會韌性」專家論壇。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

癌症病患確診當下，受到的心理衝擊與後續各個治療與回歸社會的階段，都有不同的問題要應對，但台灣癌症基金會（簡稱台癌）執行長張文震指出，我國對於心理腫瘤韌性的制度設計相對不足，建議將癌友心理諮商納入健保給付，在醫院端建立轉介的綠色通道，並強化具有相關專業的心理諮商人員訓練。

建立轉介綠色通道

強化諮商人員訓練

張文震指出，癌友在不同治療階段，如罹病初期、治療期間、回歸職場與社會、復發風險應對等，都有不同的擔心與憂慮要應對，非常需要同步建立心理腫瘤韌性，並提供所需的支持作為，而我國對於心理腫瘤韌性的制度設計相對不足。

張文震強調，癌症治療不只要保住癌友生命的長度，還要透過心理相關照顧，保住癌友生命的深度，建議健保署將癌症病友的心理諮商服務納入健保，並在醫療端建立病友轉介的綠色通道，未來也應訓練具有相應專業的心理諮商人員。

台灣癌症基金會顧問、東吳大學心理學系主任王韋婷也說，年輕癌症患者在治療期間錯過了建立親密關係、同儕關係與工作、學業等重要成就的關鍵期，人生出現巨大斷層，導致其心理脆弱性比一般成年癌症患者更高，自殺率也較成年癌症患者高出數倍，僅有現行3次心理健康支持方案明顯是不夠的。

此外，王韋婷提到，一般的心理師訓練過程中，並未涉及專門針對癌症病患的內容，也導致許多癌友在心理諮商過程中覺得「心理師不懂我」，未來也應加強相關專業人員的特殊訓練，才能更加符合癌症患者的需求。

健保署副署長顏家瑞回應，目前健保對心理諮商相關給付，主要集中在精神科相關社會支持與團體諮商服務，另安寧緩和治療相關諮詢會議中也有心理諮商相關項目，對於未來進一步提供癌友相關心理諮商資源，健保署樂觀其成，會透過專家會議進行討論，若確認可行，也會推動相關規劃。

