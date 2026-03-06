自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「想撐到更年期」 醫：子宮肌瘤可先藥物控制

2026/03/06 05:30
「想撐到更年期」 醫：子宮肌瘤可先藥物控制

▲台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，對於接近更年期的女性而言，藥物治療有時可以作為「過渡期」的選擇。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

「想撐到更年期」 醫：子宮肌瘤可先藥物控制

▲醫界昨天分享子宮肌瘤藥物治療新選擇。（記者邱芷柔攝）

「我本來想撐到更年期，但子宮肌瘤大到讓我不得不面對。」不少女性面對子宮肌瘤時，常抱持「再忍一下、等停經就好」的想法，但若症狀嚴重恐釀健康危機。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，對於接近更年期的女性而言，藥物治療有時可以作為「過渡期」的選擇，先控制出血與肌瘤生長，等到停經後荷爾蒙下降，肌瘤往往會自然縮小，不一定非得動手術。

控制出血與肌瘤生長 防釀健康危機

40歲的蔡小姐早就知道自己有子宮肌瘤，但2021年生產後，忙著照顧孩子與籌備診所開業，一直沒有回診追蹤。直到最近發現右側腹部凸出硬塊、外觀不對稱，檢查才發現肌瘤已長到12.5公分，她的經期長達8天、經血量多到出現貧血，讓工作更加吃力。

蔡小姐坦言，本來想「撐到更年期」，但肌瘤越長越大，只好面對治療，只是手術復原期長，可能影響工作與育兒，也讓她對動刀相當焦慮。

「路上隨便抓10個女生，可能就有3、4個有子宮肌瘤。」黃建霈說，全台每年約有45萬人因子宮肌瘤就醫，是女性相當常見的婦科問題，子宮肌瘤盛行率會隨年齡上升，20至30歲女性約有2至3成有肌瘤，40至50歲更高達4至5成，多數患者初期沒有明顯症狀，但台灣每年約有2萬名女性因症狀嚴重接受手術，不少人擔心手術可能造成組織沾黏，甚至影響未來生育，因此對動刀有所顧慮。

黃建霈指出，子宮肌瘤最常見的症狀是經血過多，嚴重時可能導致缺鐵性貧血，甚至因長期大量出血出現休克，長期貧血不僅會讓人頭暈、疲倦，也會增加心臟負擔，就像引擎長期超負荷運轉，可能讓心臟提早報廢。

台北市立聯合醫院婦產部主任張芳維分享，臨床曾遇過30歲女性因肌瘤長在子宮內膜，影響胚胎著床，但若直接切除可能傷及子宮、影響受孕；也有患者肌瘤過大難以手術，過去多以「停經針」讓腫瘤萎縮，但可能出現熱潮紅或情緒低落等副作用。

台灣更年期醫學會理事長賴宗炫說，新一代口服藥物屬於「腦下垂體拮抗劑」，可抑制荷爾蒙分泌、進而抑制肌瘤生長。他形容藥物作用就像「直接踩煞車」，不會出現過去藥物初期荷爾蒙短暫上升的情況，因此即使在出血期也能使用。不過子宮肌瘤治療沒有單一最佳方式，應依症狀、肌瘤位置與生育計畫，由醫師評估最合適的治療策略。

