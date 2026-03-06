自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

又一起麻疹群聚 大馬返台男確診 就醫再傳1人

2026/03/06 05:30
又一起麻疹群聚 大馬返台男確診 就醫再傳1人

▲麻疹傳播力強，若出現發燒、紅疹、咳嗽、鼻炎或結膜炎等疑似症狀，應戴上口罩，並盡速聯繫衛生局安排就醫，避免自行就醫造成傳播風險；示意圖。（照片來源：shutterstock)

記者邱芷柔／台北報導

又一起麻疹群聚 大馬返台男確診 就醫再傳1人

▲國內再出現今年第2起麻疹群聚事件，疾管署發言人林明誠說，接觸者共匡列87人，預計監測至3月22日。 （資料照）

國內再出現今年第2起麻疹群聚事件！疾管署昨公布1名中部40多歲男性日前赴馬來西亞洽公返國後確診麻疹，並在就醫過程中傳染給另一名20多歲女性，相關接觸者共匡列87人，預計監測至3月22日。

共匡列87人 監測至3月22日

疾管署發言人林明誠說明，今年第2起麻疹群聚發生在中部，指標個案是40歲的本國籍男性，1月底至2月初曾赴馬來西亞，返國後第7天出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎等症狀，起初未就醫，直到2月10日出疹至診所看診，後因症狀未改善轉往醫院急診，經醫師詢問旅遊史等TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及是否群聚）後通報採檢，於2月13日確診。

林明誠說，指標個案的可傳染期為2月6日至2月14日，衛生單位匡列58名接觸者並監測至3月4日，其中4人出現疑似症狀，3人檢驗陰性，其中1名20多歲女性確診。這名女性曾於2月10日與指標個案在同一時段至同一診所就醫，監測期間外出多有配戴口罩，但在監測期最後一天出現發燒與出疹，經通報採檢，並進行病毒基因定序，確認與指標個案病毒株相同，確定為同一群聚事件，衛生單位推估其可傳染期為2月24日至3月4日，已匡列87名接觸者，預計監測至3月22日。

林明誠指出，今年截至3月4日，國內已出現2起麻疹群聚事件，累計4例確診，年齡介於未滿1歲至40多歲，兩起群聚皆為境外移入後引發的國內感染，感染來源分別為越南與馬來西亞。

他提醒，麻疹傳染力極強，若曾與確診個案接觸，或被衛生單位通知為接觸者，應依「麻疹個案接觸者健康監測通知書」做好健康監測及防護措施。若出現發燒、紅疹、咳嗽、鼻炎或結膜炎等疑似症狀，應戴上口罩並盡速聯繫衛生局安排就醫，避免自行就醫造成傳播風險；醫師診治時也應落實詢問TOCC，提高警覺並及時通報。

