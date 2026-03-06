自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

脂肪肝不只傷肝 醫：最常見死因是心血管疾病

2026/03/06 05:30
脂肪肝不只傷肝 醫：最常見死因是心血管疾病

▲郭志東醫師提醒，脂肪肝與多種心血管疾病密切相關，包括冠狀動脈疾病、心房顫動等心律不整、左心室肥厚、心衰竭，以及大血管與微血管功能異常等問題；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

脂肪肝不只傷肝 醫：最常見死因是心血管疾病

▲透過腹部超音波等檢查，可及早掌握脂肪肝與代謝變化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

脂肪肝不只是「肝臟出問題」這麼單純。醫師指出，脂肪肝（醫學上稱為Steatotic Liver Disease，SLD）近年已成為台灣常見肝臟疾病之一，但研究顯示，脂肪肝患者最常見的死因其實並非肝衰竭或肝癌，而是心血管疾病，顯示其對心臟的威脅更為隱形且致命。

心臟病「獨立危險因子」

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，脂肪肝與代謝症候群密切相關，包括肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病等問題，這些因子本身就是心血管疾病的重要危險因子。但更值得注意的是，即使排除傳統危險因子，脂肪肝本身仍被視為心臟病的「獨立危險因子」。

郭志東指出，脂肪肝會引發慢性發炎與氧化壓力，肝臟釋放的發炎物質可能損傷血管內皮、促進動脈硬化，同時也會造成胰島素阻抗，使血糖與血壓控制惡化，進一步增加心血管疾病風險。臨床觀察也發現，脂肪肝與冠狀動脈疾病、心房顫動、左心室肥厚及心衰竭等多種心血管疾病相關。

然而，多數脂肪肝患者並無明顯症狀，往往在健檢時才被發現。郭志東提醒，當被診斷為脂肪肝時，不應只關注肝功能指數，也應同步評估心血管風險。

預防脂肪肝 不只看體重

另一方面，脂肪肝並非肥胖者專利。不少女性體態看似勻稱、體重正常，卻在健檢時意外發現已有脂肪肝。根據美兆健康管理機構統計，2015年至2024年女性健檢資料顯示，女性脂肪肝比例長期維持在35%以上，近年更有上升趨勢，最高一度超過44%。

美兆診所內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁指出，許多女性即使BMI正常，仍可能已有內臟脂肪累積與肝臟脂肪沉積。現代30至55歲女性常同時承擔工作與家庭責任，久坐、外食、睡眠不足及運動量不足，容易造成肌肉量下降與代謝率降低，即使體重沒有明顯增加，仍可能形成脂肪肝。

此外，長期壓力與作息不規律也可能影響荷爾蒙調節，增加內臟脂肪堆積與胰島素阻抗風險。林素菁提醒，若出現腰圍逐漸增加、餐後腹脹、下午容易疲倦、睡眠品質變差，或健檢出現血脂、血糖或肝指數異常，都可能是代謝失衡的警訊。

林素菁建議，預防脂肪肝不只看體重，更要留意腰圍與體組成變化，女性腰圍建議維持在80公分以下；運動除了有氧活動，也應加入阻力訓練；飲食則減少含糖飲料、精緻澱粉與酒精攝取，並維持規律作息與定期健檢，以降低脂肪肝與心血管疾病風險。

